İSRAİLLİ İŞADAMININ KATİL ZANLISI KARI KOCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

Kadıköy'de 72 yaşındaki iş adamı Jak Levi yalnız yaşadığı evinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Gürcistan uyruklu temizlikçisi Ekatarine V.(42) ile eşi Shalva T.(43) adliyeye sevk edildi. Olayın hırsızlık amacıyla meydana geldiği tespit edildi. Şüpheliler olayı bildiklerini ancak cinayeti firardaki suç ortakları P.D.'nin işlediğini iddia etti. Polis evden alınan paralarla birlikte ortadan kaybolan P.D.'yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

EVİNDE 6 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kadıköy, Caddebostan, Çamfıstığı Sokak'ta yaşayan Jak Levi (72) 15 ocak 2017 tarihinde saat 14.15 sıralarında kendisinden haber alamayan çalışanları tarafından evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Jak Levi'nin 6 bıçak darbesiyle öldürüldüğü, evin her yerinin karıştırıldığını ve suçluların evde bulunan kasayla birlikte kaçtıklarını belirlemişti. Ceset üzerinde yapılan incelemede cinayetin cumartesi gecesi işlendiğini tespit edilmişti.

TRABZON POLİSİ YOL UYGULAMASINDA YAKALADI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Maatbacılık işiyle uğrayan Jak Levi'nin son olarak Cuma günü şoförü tarafından eve bırakıldığını, cumartesi günü ise evine Gürcistan uyruklu Ekatarina V.'nin geldiğini tespit etti. Polis ifadesini almak için temizlikçi kadını aramaya başlarken, kadın ve kocasının aceleyle İstanbul'dan ayrıldıklarını belirledi. Bunun üzerine şüphelilerin gidebileceği Gürcistan sınırında önlem alındı. Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları yol uygulanmasında cinayet olayıyla ilgili aranan Gürcü karı-koca'yı bir otomobilin içinde gözaltına aldı.

EVLERİNDE KANLI MONT BULUNDU

Cinayet Şüphelisi karı koca sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Ekatarina V. ile bahçıvanlık yapan eşi Shalva T.'nin evinde yapılan aramada bir üzerine kan sıçramış mont,kar maskeleri, eldiven ile ucu kancalı, 1.95 metrelik demirin ucuna bağlı ip ve balkona tırmanma aparatı bulunduğu öğrenildi.

CİNAYETİ FİRARDAKİ SUÇ ORTAKLARININ İŞLEDİĞİNİ İDDİA ETTİLER

Şüpheliler sorgusunda olayı bildiklerini ancak cinayeti firarda olan suç ortakları P.D.'nin işlediğini iddia etti. Hırsızlık amacıyla eve girdiklerini anlatan şüpheliler, Jak Levi'nin uyanması üzerine aralarında boğuşma çıktığını bu sırada P.D.'nin yaşlı adamı bıçaklayarak öldürdüğünü iddia ettiler. Şüpheliler bu olay üzerine hemen eve döndüklerinin ve ülkelerine kaçmak için harekete geçtiklerini anlattılar. Şüpheliler suç ortakları P.D.'nin nerede olduğunu bilmediklerini söylediklerini anlattılar.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Şüphelilerin adliyeye sevki