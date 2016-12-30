"ISLAK İMZA KUMPASI" SORUŞTURMASI TAMAMLANDI...(1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Ergenekon davasının delillerinden olan "İrtica ile Mücadele Eylem Planı"ndaki ıslak imza raporu üzerine başlatılan 'kumpas soruşturması' tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca aralarında emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu ile eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin bulunduğu 15'i tutuklu 18 şüpheli hakkında "Terör örgütü üyeliği" ve "Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma " suçlarından iddianame düzenledi.

İddianamede, eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ ve CHP Milletvekili Dursun Çiçek ile avukat Serdar Öztürk "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.