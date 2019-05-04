İskoçlar bağımsızlık için yürüyor

Aynur Tattersall, Londra () - İskoçya'da binlerce kişi bağımsızlık talebiyle yürüyor.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına (Brexit) karşı çıkan bağımsızlık yanlısı göstericiler, ellerinde İskoçya’nın ulusal bayrağıyla yürüyerek bağımsızlık referandumunun yeniden yapılması talebinde bulundu.



Kevingrove Park'ta yerel saatle 12:30’da toplanmaya başlayan bağımsızlık yanlıları, sayılarının artmasıyla birlikte Glasgow Green'e doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında göstericiler, “Ne istiyoruz? Bağımsızlık! Ne zaman? Hemen şimdi!” şeklinde sloganlar attı. İngiliz basını yürüyüşe az sayıda kişinin katıldığını yazdı ancak sosyal medya üzerinden bazı katılımcılar sayılarının yüz bin olduğunu savundu.

2012’de YAPILMASI İSTENİYOR

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, geçtiğimiz ay Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) halinde, İskoçya'nın ikinci bağımsızlık referandumunun en geç 2021'de yapılmasını istediğini açıklamıştı. Sturgeon, Parlamento'da yaptığı konuşmada, ikinci referandum için gerekli yasal düzenlemeleri kısa zamanda getireceğini açıklamıştı.

BİRLEŞİK KRALLIK HÜMÜKETİ ONALY VERMİYOR

Bağımsızlık referandumu 21014’te yapılmış; İskoçların yüzde 55'i Birleşik Krallık'tan ayrılmayı reddetmişti. Referandum öncesinde Birleşik Krallık hükümetinin onayı gerekiyor. Ancak Birleşik Krallık hükümeti daha önce ikinci referanduma onay vermeyeceğini açıklamıştı.