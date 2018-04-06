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İSKİ FATİH'TEKİ SU BASKININ YOL AÇTIĞI ZARARI KARŞILAYACAĞINI DUYURDU

İSTANBUL Fatih'te 5 gün önce patlayan su borusu nedeniyle bazı binaların bodrum katını su bastı. Bazı vatandaşlar içeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Olayda çok sayıda ev ve işyerinde hasar oluştu. İSKİ yaptığı yazılı...

İSKİ FATİH'TEKİ SU BASKININ YOL AÇTIĞI ZARARI KARŞILAYACAĞINI DUYURDU

İSTANBUL
Fatih'te 5 gün önce patlayan su borusu nedeniyle bazı binaların bodrum katını su bastı. Bazı vatandaşlar içeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Olayda çok sayıda ev ve işyerinde hasar oluştu.
İSKİ yaptığı yazılı açıklamayla olaydan dolayı özür dileyerek su baskınından etkilenen vatandaşların maddi zararının karşılanacağını duyurdu.
İSKİ tarafından yapılan açıklama şöyle:
Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi Hattat İzzet Sokak'ta meydana gelen içme suyu hattı arızası sebebiyle ev ve iş yerleri su baskınından etkilenen vatandaşlarımızın maddi zararları kurumumuzca karşılanacaktır. Meydana gelen üzücü olay sebebiyle özür diler, kamuoyunun bilgisine önemle sunarız.

Görüntü Dökümü:
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Olaya ilişkin arşiv görüntüler

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