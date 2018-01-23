İSKİ'DEN SAYAÇ UYARISI

İSTANBUL

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ) tarafından yapılan açıklamada; sayaç ve tesisatların, sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, "Sayaç ve tesisatların, sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. Açıkta bulunan su boruları da, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Abonelerimiz, alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezimizi arayabilir." denildi.



