IŞIKLAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SÖNDÜ

İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla İstanbul'un sembol yapıları 1 saatliğine karanlığa gömüldü.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın 2007'den bu yana her yıl düzenlediği "Dünya Saati" etkinliği kampanyasında, bu sene de dünyadaki birçok anıtsal yapı, kurum binası ve evlerin ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında iklim değişikliğine dikkat çekmek için kapatıldı. İstanbul'da da bu etkinlik kapsamında Boğaz köprüleri, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet, Süleymaniye Camileri gibi pek çok yapının yanı sıra; Galatasaray, Kadir Has Üniversiteleri gibi birçok kurumun 1 saatliğine ışıkları kapandı. İstanbullular da evlerinin ışıklarını söndürerek etkinliğe destek verdi.



