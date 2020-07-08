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İşgüvenliği Uzmanı havaifişek patlamasındaki ihlalleri tek tek anlattı

Sakarya’daki 'Büyük Coşkunlar' havai fişek fabrikasındaki patlamanın altından ihmaller zinciri çıktı. Patlama sonrası tutuklanan iş güvenliği uzmanı Aslı B., 7 kişinin ölümüne 126 kişinin de yaralanmasına sebep olan faciaya giden süreci tek tek anlattı.

GÜNDEM 08.07.2020, 12:41 Murat Aydın
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İşgüvenliği Uzmanı havaifişek patlamasındaki ihlalleri tek tek anlattı

Sakarya’daki 'Büyük Coşkunlar' havai fişek fabrikasındaki patlamanın altından ihmaller zinciri çıktı. Patlama sonrası tutuklanan iş güvenliği uzmanı Aslı B., 7 kişinin ölümüne 126 kişinin de yaralanmasına sebep olan faciaya giden süreci tek tek anlattı.

sozcu.com.tr'de yer alan Erhan Kaytanbay'ın haberine göre; Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasındaki patlama sonrası tutuklanan iş güvenliği uzmanı Aslı B., 7 kişinin ölümüne 126 kişinin de yaralanmasına sebep olan ihmalleri tek tek anlattı.

Haftada 3 gün fabrikaya giderek şirketin çalışma birimlerini denetlediğini aktaran Aslı B., olayın olduğu gün Sakarya’da olduğunu olaydan sonra ise o bölgenin güvenli olmadığını bildiği için fabrikaya gitmediğini söyledi.

“ÇİN MAHALLESİ”

Fabrikada 3 tane patlama çukurunun bulunduğu yerin, çalışanlar tarafından Çin mahallesi olarak adlandırıldığını anlatan Aslı B., “Çin mahallesi denilmesinin nedeni Çin'den getirilen malzemelerin bulunması ve işlenip üretime verilmesidir” şeklinde konuştu.

İfadesinde bu bölümde ve diğer bölümlerde aksaklıklar gördüğünü anlatan iş güvenliği uzmanı Aslı B., en önemli eksikliğin ‘üretim alanında işçilerin yanlarına yönetmelik kapsamında bulunması gerekenden fazla malzeme almasıdır' dedi.

Bu konuda işçilere ve sorumlulara genel uyarılarda bulunduğunu ancak herhangi bir tespit tutanağı tutmadığını belirten Aslı B., işçilerin daha fazla üretim yapmaları için fabrika müdürü Hasan Ali V., ile ustabaşı Erşan Ö.'nün baskı yaptığını iddia etti.

SEN NE BİLİYORSUN!

Aslı B., şunları söyledi; “Ustabaşı Erşan Ö., normalde işini düzgün yapan biriydi ancak o da Hasan Ali V.'nin talimatı doğrultusunda işçilere baskı yapıyordu. Bu konuda Hasan Ali V.'yi uyardığımda bana ‘Biz bu işi yıllardır yapıyoruz. Sen ne biliyorsun. Haftada iki gün geliyorsun, hiçbir şey olmaz' diyordu”

İŞÇİLER ENDİŞELİ

Aslı B., her işçinin ürettiği malzemenin yanına isminin yazılarak bu şekilde hangi işçinin ne kadar çalıştığının kontrol edildiğin anlatarak, “Bu kontrol kapsamında da işçiler endişe taşıdığı için iş yetiştirme çabası içine giriyordu. Tedbirleri unutarak daha fazla malzeme üretmeye çalışıyorlardı” ifadelerini kullandı.

NORMALDEN FAZLA

Tutuklanan fabrika sahibi Yaşar Coşkun (FOTO: İHA)

Bu konuda işçileri her uyardığında, ‘Biz ne yapalım, bizden sayı istiyorlar, biz sayıyı yetiştirmek zorundayız' dediklerini iddia eden Aslı B., her işçinin mevzuat gereği yanına alması gereken malzeme miktarının en fazla 1 kg olduğunu ancak yanlarında bundan daha fazla miktarda patlayıcı bulundurduklarını söyledi.

TALİMAT PATRONDAN

Patlamada hayatını kaybeden işçilerden Havva Çelik'in çalıştığı labaratuarda günlük 40-50 tabak üretilmesi gerekirken 3 katına çıkılarak 120-150 tabak üretildiğini anlatan Aslı B., “İşçiler bu talimatı iş yeri sahibi Yaşar Coşkun'un emirleri üzerine fabrika müdürü Hasan Ali V.,'den alıyordu” dedi.

Aslı B., bu konuda neden tutanak tutmadığını ise şöyle savundu:

* Bu yapmış olduğum incelemeler sonucunda her şeyi İSG kurul toplantı tutanaklarına yazmama izin verilmiyordu. Çünkü benim çalıştığım işletme de özel işletme ve bu şirketle çalışmaya devam ediyordu.

* Benim gücümde bir yere kadardı. Bu işletmeyi inceleme ve denetlemeye geldiğimde hem fabrika müdürü hem de diğerleri üzerinde yaptırım gücüm yoktu.

İHMALLER ZİNCİRİ

Edinilen bilgilere göre, Aslı B., ifadesinde fabrikadaki ihmalleri şöyle sıraladı;

* 6-7 ay önce torpil makinesi üzerinde yangın çıktı. Elleri yananlar oldu ancak olay SGK veya adliyeye bildirilmedi.

* Normalde aynı alanda ve aynı oda içerisinde bulunmamaması gereken ilaç ve kimyasal maddeler aynı oda içerisine koyulabiliyordu.

* Coronadan dolayı düğünler olmaması nedeniyle depolarda fazla mal birikmesine neden oldu.

* Ana barut deposunun (yeşil renkli depo) depo olduğunu dahi bilmiyordum. Kimse bana buranın depo olduğunu söylemedi.

* İşçiler kişisel koruyucu donanım kullanmıyorlardı. Hiçbir şekilde özel ayakkabı antistatik kıyafet ve diğer başlıca donanım üzerlerinde görmedim. Torpil bölümünde terlikle çalışan işçiler görüyordum.

22 MAYIS'TA İSTİFA

İş yerindeki aksaklık ve eksiklerin giderilmemesinden dolayı 22 Mayıs'ta istifa ettiğini ancak ihbar süresinin dolması için 1 Temmuz'a kadar çalışmaya devam ettiğini anlatan işyeri uzmanı Aslı B., “İşçilerden bana sürekli olarak şikâyet gelmekteydi. İşçiler bana ‘Aslı hanım burası patlayacak, başımıza bir şey gelecek. Bir şeyler yapın' diyordu. Benim ise işletmede sözüm geçmiyordu” diye konuştu.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Patlamayla ilgili olarak fabrikanın 3 ortağından MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun çıkarıldığı mahkeme tutuklandı. Babası Ali Rıza Ergenç Coşkun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Aslı. B. çıkarıldıkları mahkemece Pazartesi gecesi tutuklanmıştı.

Böylelikle havai fişek fabrikasında Yaşar Coşkun ile birlikte tutuklu sayısı 5’e çıkmış oldu.

Kaynak: SÖZCÜ
#sakarya #havaifişek #fabrika #CanKaybı #7kişiöldü
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