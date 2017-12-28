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İŞÇİLER İNŞAATTA CESET BULDU

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul Esenyurt'ta bir inşaatta erkek cesedi bulundu. İşçilerin bulduğu ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi 730 Sokak...

İŞÇİLER İNŞAATTA CESET BULDU

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul
Esenyurt'ta bir inşaatta erkek cesedi bulundu. İşçilerin bulduğu ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi 730 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta, işçiler yerde hareketsiz şekilde yatan kişiye rastladı. İşçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin üzerinden Celal Çubu adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Görgü tanığı inşaat çalışanları, ölen kişinin yanında uyuşturucu madde gördüklerini iddia etti. İşçiler, inşaatta uyuşturucu madde kullananlara daha önce şahit olduklarını söyledi. Polis ekiplerinin inceleme çalışmasının ardından ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-İnşaattan detay görüntü
-İnşaatın çevresindeki polis ekiplerinden görüntü
-İnşaat işçileriyle röportaj
-Cesedin inşaattan çıkarılmasından görüntü
-Cesedin cenaze aracına konulması
-Detay görüntüler

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