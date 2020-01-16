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İsa bebeğin kolundaki yaranın sebebi bulunamıyor

GÜNDEM 16.01.2020, 08:28
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İsa bebeğin kolundaki yaranın sebebi bulunamıyor
BURSA'da, sol kolunda yarayla dünyaya gelen İsa Asaf Midilli, kolundaki yaradan kaynaklı 1,5 yaşına gelince sol elini kullanamaz hale geldi. Minik İsa'nın ailesi, çocuğunu tedavi ettirmenin yollarını ararken bir yandan da anne karnında oluştuğu söylenen yaranın sebebini araştırıyor.
Bursa'da Rukiye (29) ve Ufuk Midilli (28) çiftinin geçen yıl Temmuz ayında bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İlk çocuklarını kucağına alan çift, İsa Asaf ismini verdi. Doğum gerçekleştikten yaklaşık bir saat sonra, baba Ufuk Midilli'yi odasına çağıran doktor, çocuğun sol kolunda bir kızarıklık olduğunu söyledi. Hamilelik sürecinde böyle bir şeyden haberdar olmadıklarını söyleyen Ufuk Midilli, yaranın boyutunu ve sebebini öğrenmek için Plastik Cerrahi servisine başvurdu.
Yapılan tahlil ve incelemelere rağmen bebeğin kolunda oluşan yaranın sebebi anlaşılmadı. Doktorlar tarafından anne karnında oluştuğu söylenilen yara, bir kaç gün geçtikten sonra kabuk haline geldi. Kabuğun alınıp incelenmek için Patoloji'ye gönderilmesinin ardından İsa bebeğin kolu sargıya alındı. Kolu uzun süre hareketsiz kalan İsa bebek, sargılar çözüldükten sonra sol bileğini ve parmaklarını kullanamaz hale geldi. Genç çift, İsa bebeğin kolunu ve parmaklarını kullanabilmesi için tedavi yolları ararken bir yandan da anne karnında oluştuğu söylenen yaranın sebebini araştırıyor.
'BİLİRKİŞİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ'
Eşinin hamileliği sürecinde herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını söyleyen Ufuk Midilli, "Bu süreçten sonra Hematoloji, çocuk doktoru, plastik cerrahi, fizik tedavi gibi çeşitli yerlere gönderdiler. Sonuç olarak çocuğumuz 1 buçuk yaşına geldi fakat yaranın ne olduğu hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Bizim merak ettiğimiz tek şey, anne karnında böyle bir yara oluşabilir mi, olabilirse bunun nedeni, değilse de bir ihmal varsa bunun ortaya çıkmasını istiyoruz. Çocuğum sol bileğini ve parmaklarını kullanamıyor. Oğlumuz belki ileride iyi yetenekli bir çocuk olacaktı ama bileğini parmaklarını kullanamadığı için şu an sıkıntıdayız. Bilirkişilerin bizlere bu konuda yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.
'TEDAVİNİN FAYDASINI GÖREMİYORUZ'
Anne karnında böyle bir yaranın oluşmasına ihtimal vermediğini söyleyen anne Rukiye Midilli ise "Hamilelik sürecinde kontrollerimi eksiksiz yaptırdım. Hiç bir problemle karşılaşmadık. Sadece son aylara doğru iri bebek teşhisi konulmuştu. Normal doğum değil de sezaryenle alınla riski vardı. Hamilelik sürecime zarar verebilecek ne bir ilaç, ne bir madde kullanmadım. Ultrasona girdiğimde de hiç bir şey çıkmadı. Doğumdan sonra narkozun etkisiyle ben çocuğun elindeki yarayı fark edemedim. Ben 3 gün sonrasında gördüm yarayı. Ondan sonra da plastik cerrahiye yönlendirdiler. Bir aylık süreçte araştırıldı, bütün yollara başvuruldu. Yaranın anne karnında oluşmasına karşın bütün sebeplere bakıldı. Ama yine de bir sebep bulunamadı. O kabuktan bir parça alındı ama bize son olarak anne karnında oluşan bir yara olduğu söylendi. Sebebi söylenmedi. Biz yoğun bakımda yatarken sol el bilekte katılaşma, parmaklarda hareketsizlik fark edildi. Fizik tedaviye yönlendirdiler ama gitsek bile faydasını göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

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