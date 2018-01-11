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İRANLI YOLCU UÇAĞINI KAÇIRDI, YENİ UÇAĞI BEKLERKEN HAYATINI KAYBETTİ

  Haber: Murat ÇAKIR-İSTANBUL İranlı Amir Gerayely Moghadam bu gece saat 01.15'te Türk Hava Yolları ile İstanbul'dan Tahran'a gidecekti fakat uçağı kaçırdı.  48 yaşındaki Amir Gerayely Moghadam, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde...

İRANLI YOLCU UÇAĞINI KAÇIRDI, YENİ UÇAĞI BEKLERKEN HAYATINI KAYBETTİ

 

Haber: Murat ÇAKIR-İSTANBUL
İranlı Amir Gerayely Moghadam bu gece saat 01.15'te Türk Hava Yolları ile İstanbul'dan Tahran'a gidecekti fakat uçağı kaçırdı.  48 yaşındaki Amir Gerayely Moghadam, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde başka bir seferle Tahran'a gitmek üzere beklerken bir anda 214 numaralı kapıda yere yığıldı. Talihsiz adama sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Amir Gerayely Moghadam yapılan müdahaleleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin  yaptığı incelemenin ardından  Amir Gerayely Moghadam'in cesedi apronda bekleyen ambulansla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü:
-Amir Gerayely Moghadam'in cesedinin 
214 nolu kapıda görüntüleri, sağlık ekipleri ve polis
-Cesedin alınması ve kapıdan aprona götürülmesi
-Apronda bekleyen ambulansa cesedin taşınması
-Detaylar   
 

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