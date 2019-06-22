İran’ın haber ajansı Tesnim’de yer alan haberde, Musevi’nin İsfahan’da bir gazeteci ile yaptığı röportajda “Ne kararı alırlarsa alsınlar İran, sınırlarının hiçbir şekilde ihlal edilmesine izin vermeyecek. ABD’den gelecek herhangi bir tehdit ya da saldırgan tutuma sert şekilde cevap vereceğiz. Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdite karşı hazırız” ifadelerini kullandığı belirtildi.
İran: Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdide karşı hazırız
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, “ABD’den gelecek herhangi bir tehdit ya da saldırgan tutuma sert şekilde cevap vereceğiz” dedi.
22 Haziran 2019 Cumartesi 10:26
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, “ABD’den gelecek herhangi bir tehdit ya da saldırgan tutuma sert şekilde cevap vereceğiz” dedi.
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