banner314

banner325

Son Dakika

İran'la Karpuz krizi, CHP'li vekil isyan etti!

CHP’li Mahmut Tanal, Van Garı’nda tonlarca karpuzun çürütüldüğü vagonların temizlenmemesi nedeniyle Türkiye ile İran arasında kriz çıktığını duyurdu.

GÜNDEM 08.07.2020, 14:31 08.07.2020, 14:41 Murat Aydın
5
İran'la Karpuz krizi, CHP'li vekil isyan etti!

CHP’li Mahmut Tanal, Van Garı’nda tonlarca karpuzun çürütüldüğü vagonların temizlenmemesi nedeniyle Türkiye ile İran arasında kriz çıktığını duyurdu.
İran tarafı, TCDD yetkililerine “Vagonlar temizlenmemiş, dezenfekte edilmemiş. Kokuyor” diyerek vagonları teslim almadı.

Van Tren Garı’nda vagonlarda uzun süre bekletilerek göz göre göre çürütülen tonlarca İran karpuzuyla gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, İran’ın karpuzların çürüdüğü vagonları, “Temizlenip dezenfekte edilmediği, koktuğu” gerekçesiyle almadığını, Türkiye ile İran arasında ‘kirli vagon’ krizi yaşandığını duyurdu.


Vagonlara ait fotoğraf ve videoları paylaşarak “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İran karşısında küçük düşürülecek devlet miydi?” şeklinde isyan eden CHP’li Mahmut Tanal’ın Facebook üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

ÇÜRÜK KARPUZ SKANDALININ YENİ BOYUTUYLA İLGİLİ AÇIKLAMAMIZDIR:

Biliyorsunuz 15 Mayıs 2020 tarihinden önce İran’dan getirilen tonlarca karpuz, plansızlık ve beceriksizlik sonucu Van Tren Garı’nda uzun süre vagonlarda bekletilince çürümüştü.
TCDD, ilgili kamu kurumları, karpuzlara para verip getiren yerli tüccarlar, vagonların kiralandığı lojistik firması ekseninde büyük bir kriz çıkmıştı.

Yerli tüccarlar, “Çürük karpuzu halkımıza yediremeyiz” diyerek karpuzları almamıştı.

TASİŞ devreye girmişti.

Kayyumla yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi ve kaymakamlıklara ait aşevi, çorba dağıtım araçlarının çürük karpuzların arasındaki görüntülerini paylaşmıştık.Kışladan askerlerimiz getirilmişti. Sağlam olduğu düşünülen karpuzlar askerlerimize ayıklanıyordu. Komple çürümüş karpuzlar belediye araçlarına yükleniyordu.Deşifre edince askerlerimizi kurtardık. Bir daha askerlerimizi kışladan getirmediler.
“Aman Mahmut Tanal görmesin!” korkusuyla belediye işçileri temizlik için cenaze aracıyla getirilmişti. Onu da görüntüledik, deşifre ettik.

ÇÖPLÜKTE ÇÜRÜK KARPUZLARIN ÜSTÜ TOPRAKLA ÖRTÜLDÜ

Birkaç gün sessizlik oldu. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Sonrasında karpuz sahipleriyle anlaştılar, vagon temizliğini onlara yaptırdılar.Günlerdir kendilerince temizlik yapıyorlardı. Kamyonlara yüklenen çürük karpuzlar, Sıhke Gölü’nün karşısında bulunan Van Çöplüğü Toplama Merkezi’ne atıldı. Çöplükte çürük karpuzların üstü toprakla örtüldü.Sonuçta 185 vagonla getirilen tonlarca karpuz göz göre göre çürüdü. Yerli tüccarlarının hesaplamasına göre 6 milyon lira çöpe gitti.


İRAN KİRLİ DİYE VAGONLARI ALMIYOR

Peki sorun çözüldü mü? Hayır.
Vagonlar iyice temizlenemedi. Vagonlardaki karpuz posası kurudu. Vagonların içerisi çöp konteynırını andırıyor.
Vagonların o haliyle İran’a gönderilmeye başlandığı bilgisini aldık. Ancak İran’ın, “Yeterince temizlenip dezenfekte edilmemiş. Kokuyor” diyerek vagonların geçişini engellediği bilgisini aldık.Aldığımız bilgilere göre, bu karpuz taşınan kirli vagonlar, Türkiye ile İran yetkilileri arasında resmen krize neden oldu.
İranlı demiryolu yetkililerinden Türkiye’deki TCDD yetkililerine “Temizleyin, dezenfekte edin, koku giderilsin, vagonları o şekilde teslim alalım” uyarısı yapıldı.

Anlayacağınız İran’a da rezil olduk.

164 yıllık kurum olan TCDD’nin ne hallere düşürüldüğünü görüyor musunuz?
İran tarafına birkaç vagon geçmiş ama geri kalanı Van’da, Kapıköy’de bekletiliyor.Normalde TCDD’nin ihaleyle vagonları temizletmesi lazımdı. Karpuzlar tamamen boşaltılırdı. Parası da vagonları kiralayan firmadan alınırdı. Ancak ne hikmetse bu karpuz skandalında söz konusu lojistik firması korundu. Firmadan bekleme ücretinin de alınması gerekiyor.
Liyakat esaslı atamalar olmayınca, kayırmacılık yapılınca koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İran karşısında küçük düşürüldü.
Şimdi vagonları TCDD’den kiralayan özel lojistik firmasının, kuruyan karpuz posasıyla kirlenen vagonları temizlemesi, dezenfekte etmesi gerekiyor. Buradan kamu kurumlarını, TCDD’yi, Van Büyükşehir Belediyesi’ni uyarıyoruz. Sakın malum özel lojistik firmasına ‘kıyak’ geçmeye kalkışmayın.
Belediyenin vidanjörleriyle su taşımayın. Şayet daha önce 10 vidanjörle su taşınmışsa, bunun tespiti de yapılmıştır. Bundan sonrası için kimseye ayrıcalık tanınmasın.”

#mahmuttanal #CHP #vekil #Van #gar #çürük #karpuz #tren #vagon #iran
Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 08 Temmuz 2020
İmsak 03:36
Güneş 05:33
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:46
Yatsı 22:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 30 63
2. Trabzonspor 30 61
3. Sivasspor 30 54
4. Galatasaray 30 52
5. Beşiktaş 30 50
6. Fenerbahçe 30 49
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 30 36
12. Gençlerbirliği 30 32
13. Denizlispor 30 32
14. Kayserispor 30 31
15. Konyaspor 30 30
16. Malatyaspor 30 29
17. Çaykur Rizespor 30 29
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 33 89
2. Man City 33 66
3. Leicester City 33 58
4. Chelsea 33 57
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 33 49
8. Sheffield United 33 48
9. Burnley 33 46
10. Tottenham 32 45
11. Everton 32 44
12. Newcastle 33 43
13. Southampton 33 43
14. Crystal Palace 33 42
15. Brighton 33 36
16. West Ham 33 31
17. Watford 33 28
18. Aston Villa 33 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 34 73
3. Atletico Madrid 34 62
4. Sevilla 33 57
5. Villarreal 34 54
6. Getafe 34 53
7. Real Sociedad 34 51
8. Athletic Bilbao 34 48
9. Valencia 34 47
10. Granada 34 47
11. Osasuna 34 45
12. Levante 34 43
13. Real Valladolid 34 39
14. Real Betis 34 38
15. Deportivo Alaves 34 35
16. Eibar 33 35
17. Celta de Vigo 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 34 28
20. Espanyol 34 24
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir