İran'la Karpuz krizi, CHP'li vekil isyan etti!

CHP’li Mahmut Tanal, Van Garı’nda tonlarca karpuzun çürütüldüğü vagonların temizlenmemesi nedeniyle Türkiye ile İran arasında kriz çıktığını duyurdu.

İran tarafı, TCDD yetkililerine “Vagonlar temizlenmemiş, dezenfekte edilmemiş. Kokuyor” diyerek vagonları teslim almadı.

Van Tren Garı’nda vagonlarda uzun süre bekletilerek göz göre göre çürütülen tonlarca İran karpuzuyla gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, İran’ın karpuzların çürüdüğü vagonları, “Temizlenip dezenfekte edilmediği, koktuğu” gerekçesiyle almadığını, Türkiye ile İran arasında ‘kirli vagon’ krizi yaşandığını duyurdu.



Vagonlara ait fotoğraf ve videoları paylaşarak “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İran karşısında küçük düşürülecek devlet miydi?” şeklinde isyan eden CHP’li Mahmut Tanal’ın Facebook üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“ÇÜRÜK KARPUZ SKANDALININ YENİ BOYUTUYLA İLGİLİ AÇIKLAMAMIZDIR:

Biliyorsunuz 15 Mayıs 2020 tarihinden önce İran’dan getirilen tonlarca karpuz, plansızlık ve beceriksizlik sonucu Van Tren Garı’nda uzun süre vagonlarda bekletilince çürümüştü.

TCDD, ilgili kamu kurumları, karpuzlara para verip getiren yerli tüccarlar, vagonların kiralandığı lojistik firması ekseninde büyük bir kriz çıkmıştı.

Yerli tüccarlar, “Çürük karpuzu halkımıza yediremeyiz” diyerek karpuzları almamıştı.

TASİŞ devreye girmişti.

Kayyumla yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi ve kaymakamlıklara ait aşevi, çorba dağıtım araçlarının çürük karpuzların arasındaki görüntülerini paylaşmıştık.Kışladan askerlerimiz getirilmişti. Sağlam olduğu düşünülen karpuzlar askerlerimize ayıklanıyordu. Komple çürümüş karpuzlar belediye araçlarına yükleniyordu.Deşifre edince askerlerimizi kurtardık. Bir daha askerlerimizi kışladan getirmediler.

“Aman Mahmut Tanal görmesin!” korkusuyla belediye işçileri temizlik için cenaze aracıyla getirilmişti. Onu da görüntüledik, deşifre ettik.



ÇÖPLÜKTE ÇÜRÜK KARPUZLARIN ÜSTÜ TOPRAKLA ÖRTÜLDÜ

Birkaç gün sessizlik oldu. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Sonrasında karpuz sahipleriyle anlaştılar, vagon temizliğini onlara yaptırdılar.Günlerdir kendilerince temizlik yapıyorlardı. Kamyonlara yüklenen çürük karpuzlar, Sıhke Gölü’nün karşısında bulunan Van Çöplüğü Toplama Merkezi’ne atıldı. Çöplükte çürük karpuzların üstü toprakla örtüldü.Sonuçta 185 vagonla getirilen tonlarca karpuz göz göre göre çürüdü. Yerli tüccarlarının hesaplamasına göre 6 milyon lira çöpe gitti.



İRAN KİRLİ DİYE VAGONLARI ALMIYOR

Peki sorun çözüldü mü? Hayır.

Vagonlar iyice temizlenemedi. Vagonlardaki karpuz posası kurudu. Vagonların içerisi çöp konteynırını andırıyor.

Vagonların o haliyle İran’a gönderilmeye başlandığı bilgisini aldık. Ancak İran’ın, “Yeterince temizlenip dezenfekte edilmemiş. Kokuyor” diyerek vagonların geçişini engellediği bilgisini aldık.Aldığımız bilgilere göre, bu karpuz taşınan kirli vagonlar, Türkiye ile İran yetkilileri arasında resmen krize neden oldu.

İranlı demiryolu yetkililerinden Türkiye’deki TCDD yetkililerine “Temizleyin, dezenfekte edin, koku giderilsin, vagonları o şekilde teslim alalım” uyarısı yapıldı.



Anlayacağınız İran’a da rezil olduk.

164 yıllık kurum olan TCDD’nin ne hallere düşürüldüğünü görüyor musunuz?

İran tarafına birkaç vagon geçmiş ama geri kalanı Van’da, Kapıköy’de bekletiliyor.Normalde TCDD’nin ihaleyle vagonları temizletmesi lazımdı. Karpuzlar tamamen boşaltılırdı. Parası da vagonları kiralayan firmadan alınırdı. Ancak ne hikmetse bu karpuz skandalında söz konusu lojistik firması korundu. Firmadan bekleme ücretinin de alınması gerekiyor.

Liyakat esaslı atamalar olmayınca, kayırmacılık yapılınca koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İran karşısında küçük düşürüldü.

Şimdi vagonları TCDD’den kiralayan özel lojistik firmasının, kuruyan karpuz posasıyla kirlenen vagonları temizlemesi, dezenfekte etmesi gerekiyor. Buradan kamu kurumlarını, TCDD’yi, Van Büyükşehir Belediyesi’ni uyarıyoruz. Sakın malum özel lojistik firmasına ‘kıyak’ geçmeye kalkışmayın.

Belediyenin vidanjörleriyle su taşımayın. Şayet daha önce 10 vidanjörle su taşınmışsa, bunun tespiti de yapılmıştır. Bundan sonrası için kimseye ayrıcalık tanınmasın.”