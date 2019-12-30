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İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi’nde bir gemiye el koydu
İran Devrim Muhafızları, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Basra Körfezi’nde bir gemiye el koyduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları 5. Bölge Deniz Komutanlığı’nca yapılan açıklamada, Ebu Musa Adası’nın güneyinde bir...
GÜNDEM 30.12.2019, 19:52
İran Devrim Muhafızları, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Basra Körfezi’nde bir gemiye el koyduğunu duyurdu.
Devrim Muhafızları 5. Bölge Deniz Komutanlığı’nca yapılan açıklamada, Ebu Musa Adası’nın güneyinde bir gemide bir milyon 312 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği belirtildi. Akaryakıta el konulurken, gemide görevli ve Malezya uyruklu olduğu öğrenilen 16 mürettebat gözaltına alındı.
Geminin, hangi ülkeye ait olduğu ve nereye gittiğine ilişkin bilgi verilmedi.
Hürmüz Boğazı girişi yakınında bulunan ve egemenliği İran’a ait olan söz konusu ada, coğrafi konumu ve stratejik önemi açısından son yıllarda sıkça İran ve ada üzerinde hak iddiasında bulunan Birleşik Arap Emirlikleri arasında gerilime neden olmuştu.
Devrim Muhafızları 5. Bölge Deniz Komutanlığı’nca yapılan açıklamada, Ebu Musa Adası’nın güneyinde bir gemide bir milyon 312 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği belirtildi. Akaryakıta el konulurken, gemide görevli ve Malezya uyruklu olduğu öğrenilen 16 mürettebat gözaltına alındı.
Geminin, hangi ülkeye ait olduğu ve nereye gittiğine ilişkin bilgi verilmedi.
Hürmüz Boğazı girişi yakınında bulunan ve egemenliği İran’a ait olan söz konusu ada, coğrafi konumu ve stratejik önemi açısından son yıllarda sıkça İran ve ada üzerinde hak iddiasında bulunan Birleşik Arap Emirlikleri arasında gerilime neden olmuştu.
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