İran'da Türk jeti düştü: Uçakta 11 kişi bulunuyordu

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen Başaran Holding'e ait özel jet, İran'da düştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı, uçağın kaptan 2 pilotu, 1 hostesi olmak üzere 11 kişi bulunuyordu.



(BAE)'nin Sharjah (Şarika) Havalimanı'ndan kalkan Başaran Holding'e ait olduğu TC-TRB kuyruk tescilli Challenger 604 tipi iş jeti, İstanbul'a gelirken İran'ın Shahrekord şehri yakınlarında radardan kayboldu. Daha sonra uçağın düştüğü tespit edildi. Uçakta 2 pilot, 1 hostes, 8 yolcu bulunuyordu.



Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Tekin, uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

ÖZEL UÇAKTA YER ALAN İSİMLER BELLİ OLDU







2 pilot, 1 hostes ve 8 yolcudan oluşan isimler şöyle:

Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun, Ayşe And, kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci kaptan Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu.

Mina Başaran'ın gelecek ay düğünü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi için Dubai'ye gittikleri öğrenildi.



UÇUŞ EKİBİ



Uçağın Kaptan Pilotu Beril Gebeş'ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken Ayjet Uçuş Okulu'nu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda Airbus A320 filosunda uçtu.



MELİKE KUVVET İLK KADIN PİLOTLARDAN



Uçağın ikinci pilotu ise Melike Kuvvet'ti. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Kuvvet daha sonra özel sektöre geçti



KABİN MEMURU EDA USLU



Uçuş ekibinde ise kabin memuru olarak Eda Uslu görev yapıyordu. Uslu yaklaşık 10 yıl TAV Havalimanlarında yer hizmetlerinde çalıştıktan sonra 1 yıldır Başaran Holding'te kabin memuru olarak görev yapıyordu.



Eda Uslu, sosyal medya hesabında geçen cuma günü Kaptan pilot Melike Kuvvet ile akşam yemeğinde çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.



JET DÜŞMEDEN ALEV ALMIŞ



İran medyası, uçağın İran'ın orta-batı kesiminde Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin merkezi olan Şehrekürd (Shahrekord) kenti civarında düştüğü bilgisini paylaştı. Uçağın düştüğü alana sevk edilen arama-kurtarma ekiplerinin bölgenin engebeli olması nedeniyle güçlükle ilerleyebildikleri ifade edidi. İran yerel medyasının görgü tanıklarının ifadelerine dayandırarak verdikleri bilgilerde, uçağın düşmeden önce alev aldığı ve enkazının bulunduğu alandan dumanların yükseldiğini bildirdi.



İRAN DEVLET TELEVİZYONU: ENKAZA ULAŞILDI, KURTULAN YOK



İran Devlet Televizyonu güçlükle sürdürülein arama kurtarma çalışmalarının ardından ilk ekibin düşen Türk uçağının enkazına ulaşıldığını duyurdu. Devlet televizyonu, uçakta bulunan 11 kişinin de hayatlarını kaybettiğini aktardı.



İran Acil Durum Sözcüsü Mücteba Haledi de enkazın bulunduğu yerde çıkan yangın nedeniyle cesetlerin kimliklerinin belirlenmesinin çok güç olduğunu belirtti.



KURA KUTU BULUNDU, BİR KİŞİ KAYIP



Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a doğru hareket ederken İran hava sahasında düşen Türk özel jetindeki yaşamını yitirenleri taşımak için sabah saatlerinde bir helikopter enkaz alanına gönderildi.



İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın İran Kızılayı yetkililerine dayandırdığı haberinde, 11 kişinin içinde bulunduğu uçaktaki bir kişiye hala ulaşılmadığı, uçağın kara kutusunun bulunduğu belirtildi.



Konuya ilişkin İran Ulusal Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel saatle 16:59'da İran hava sahasına girdiği, 18:09 civarında (TSİ 17:39 ) düştüğü belirtildi.



Açıklamada, pilotun bölgedeki İran hava trafik kontrol merkeziyle irtibata geçtiği, teknik arıza nedeniyle alçalma talep ettiği ardından uçağın ani bir şekilde hız kaybederek radardan kaybolduğu bilgisi verildi.



Birleşik Arap Emirlikleri'nden dün İstanbul'a hareket eden Başaran Holdinge'e ait özel uçak içindeki 11 kişiyle İran’ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin merkezi olan Shahrekord kentine bağlı Kiyar ilçesi dağlık alanda düşmüştü.

Ekber Karabağ / Tahran, 12 Mart (DHA)

