Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

İRAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE POLİS MÜDAHALESİ: 15 GÖZALTI

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul İran'da yaşanan olayları protesto etmek isteyen bir grup, Cağaloğlu'nda bulunan İran Başkonsolosluğu önüne çelenk bırakıp, açıklama yapmak istedi. Polis, gurubun açıklama yapmasına izin...

İRAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE POLİS MÜDAHALESİ: 15 GÖZALTI

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul
İran'da yaşanan olayları protesto etmek isteyen bir grup, Cağaloğlu'nda bulunan İran Başkonsolosluğu önüne çelenk bırakıp, açıklama yapmak istedi. Polis, gurubun açıklama yapmasına izin vermezken, buradan ay ayrılmayanlar gözaltına alındı.
Emekçi Hareket Partisi (EHP) üyesi bir grup, İran'da yaşanan olayları protesto etmek için, 18.00'de Cağaloğlu'nda bulunan İran Başkonsolosluğu önünde toplandı. Polis, grubun burada açıklama yapmasına izin vermedi. Başkonsolosluk önünden uzaklaştırılan grup üyeleri, Ankara Caddesi'nde dağılmamaları üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişi Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Grubun başkonsolosluk önüne gelmesi
-Başkonsolosluk önünden uzaklaştırılmaları
-Cadde üzerinde bekleyen grup
-Polisin müdahalesi
-Gözaltına alınanlar
-Gözaltına alınanların otobüse bindirilmeleri
-Genel ve detaylar


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,