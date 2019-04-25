MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
ANKARA, ()
Irak kuzeyinde, PKK hedefleri imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesine...
25 Nisan 2019 Perşembe 12:18
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