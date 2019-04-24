Irak kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekâtlarında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.



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