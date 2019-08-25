Irak kuzeyinde Pençe-3 harekatı başlatıldı





Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesinde 'Pençe-3 Operasyon Planı' çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldı. Operasyon, Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenmektedir. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.



ANKARA, ()