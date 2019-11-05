Irak kuzeyinde 5 terörist, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek" denildi.

ANKARA, ()