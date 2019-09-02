Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."



ANKARA, ()-