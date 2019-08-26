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Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe...
GÜNDEM 26.08.2019, 08:29
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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