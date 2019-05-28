Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (2)

FIRTINA OBÜSLERİYLE DESTEK
Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyona, başta fırtına obüsleri olmak üzere kara ateş destek araçlarıyla destek verildiği açıklandı.
FIRTINA OBÜSLERİYLE DESTEK Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyona, başta fırtına obüsleri olmak üzere kara ateş destek araçlarıyla destek verildiği açıklandı.
28 Mayıs 2019 Salı 12:51
FIRTINA OBÜSLERİYLE DESTEK
Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyona, başta fırtına obüsleri olmak üzere kara ateş destek araçlarıyla destek verildiği açıklandı.
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