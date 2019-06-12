Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.



Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.



Haber: ANKARA, ()-