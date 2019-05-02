Irak'ın kuzeyinde, terör hedefleri imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.



Haber: ANKARA, ()-