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Irak'ın kuzeyinde PKK'nın mühimmat deposu imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesi'nden yapılan havan atışıyla PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir mühimmat deposunun vurularak imha edildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan...
GÜNDEM 14.11.2019, 18:26
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesi'nden yapılan havan atışıyla PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir mühimmat deposunun vurularak imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesi'nden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi."
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesi'nden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi."
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