Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatı kapsamında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.



ANKARA, ()