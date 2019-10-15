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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
TÜRK Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından...
GÜNDEM 15.10.2019, 14:18
TÜRK Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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