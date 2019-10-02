Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtında PKK’lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, ()