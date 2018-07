Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı üyesi bir grup, Kerkük'te Türkmenlerin yaşadığı mahallelerde gerçekleşen bombalı saldırıları protesto amacıyla Irak Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

Ellerinde Türk ve Türkmen Bayrağı taşıyan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı üyesi bir grup, saat 15.00'da Şişli'deki Irak Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi. Grup üyeleri, bir süre 'Kerkük Türktür, Türk kalacak' şeklinde slogan attı.

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Başkanı Samet Reis, grup adına yapılan basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "3 soydaşımızın can verdiği, onlarca yaralımızın olduğu bombalı saldırılar, bir kez daha Kerkük'ün Türkiyemiz için, bölge için ve tabii ki Türk'ün varlığı için ne kadar hayati önemde olduğunu hatırlatmalıdır. Bu saldırılar bölgenin geleceğine ilişkin yapılan planları da göstermektedir. Irak'taki seçimlerde yapılan hile Türkmenlerin hakkını ve hukukunu hedef almıştır; bunun yol açtığı kaos ortadadır. Bu kaosu daha da derinleştirmek ve buradan fayda sağlamak isteyen eller işbaşındadır. Kerkük'teki soydaşlarımız bizlerin kıymetlisidir. Irak Devletinin vatandaşı olan soydaşlarımızın yaşamlarını korumak Irak Merkezi Hükümeti'nin de sorumluluğudur. Söz konusu saldırıya ilişkin Irak Devleti de gerekeni yapmalıdır. Soydaşlarımızın, kendi vatandaşlarının can güvenliği tehlikededir. Ve bu durum ne yazık ki her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Bağdat yönetimi acilen Türkmen kardeşlerimizin can güvenliğini sağlamalıdır. Türkmenlerin devletine gösterdiği güçlü sadakatin karşılığı böyle yürek yakan olaylar olmamalıdır" denildi

