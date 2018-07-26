İNTİZAR, MUSTAFA CECELİ HAKKINDA 2 AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRTTI 

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Sanatçı İntizar mahkemeye başvurarak, Mustafa Ceceli'nin kendisine 2 ay süreyle yaklaşmaması, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi, küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına yönelik tedbir kararı aldırttı. İntizar adına başvuruyu yapan Avukat Altın Mimir, aleyhine tedbir kararı talep edilen Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'e nafaka ödememek için haksız ve hukuka aykırı velayetin değiştirilmesi davası açtığını belirtti.

KORUMA KARARI İSTEDİ

Avukat Mimir dilekçesinde, Ceceli'nin eski eşine karşı açtığı velayet davasında lehine sonuç yaratabilmek için müvekkili İntizar ile eski eşi Sinem Gedik'in gizli kamera ile görüntü ve ses kaydı alarak hukuka aykırı delil yaratarak basına servis ettiğini kaydetti. Ceceli'nin bu şekilde müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiğini savunan Altın Mimir, müvekkiline ait en mahrem görüntüleri basına servis ederek müvekkilini günah keçisi ilan ettiğini, bu kurgunun müvekkilinin hayatına mal olabileceğini, bu nedenle müvekkili lehine koruma kararı verilmesini istedi.

2 AY SÜREYLE KONUTUNA YAKLAŞMAYACAK

İstanbul 3. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun amacının şiddete uğrayan, şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin korunması olduğunu belirterek, Mustafa Ceceli'nin şikayetçi İntizar'ın konutuna yaklaşmaması, iletişim araçları ile rahatsız etmemesi, hakaret ve aşağılayıcı beyanlarda bulunmasına yönelik tedbir kararı aldı. Mahkeme, bu tedbir kararının 2 ay süre ile uygulanmasına hükmetti.