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İNTİHAR GİRİŞİMİ FSM TRAFİĞİNİ KİLİTLEDİ

  Haber-Kamera:Onur MERİÇ/İSTANBUL,() Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişte bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.  FSM Anadolu Yakası'ndan...

İNTİHAR GİRİŞİMİ FSM TRAFİĞİNİ KİLİTLEDİ

 

Haber-Kamera:Onur MERİÇ/İSTANBUL,()
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişte bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. 
FSM Anadolu Yakası'ndan Avrupa istikametinde saat 17.00 sıralarında bir kişi intihar girişiminde bulundu. Henüz ismi öğrenilemeyen kişi için köprüye müzakereci polisler sevk edildi. Müzakereci polisler korkuluklardaki kişiyi ikna etti. İntihar girişimi nedeniyle köprüde uzun araç kuyrukları oluştu. İntihar girişimdeki kişi götürüldükten sonra trafik normale döndü. 

Görüntü dökümü:
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-Korkuluklara çıkan adamdan detaylar
-Intihar teşebbüsündeki adam kurtarma anı
-Genel ve detaylar
 

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