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İNTİHAR GİRİŞİMİ FSM TRAFİĞİNİ KİLİTLEDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL () Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi nedeniyle Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Fatih Sultan...

İNTİHAR GİRİŞİMİ FSM TRAFİĞİNİ KİLİTLEDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL ()
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi nedeniyle Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yakasından Anadolu yakasına istikametinde saat 15.30 sıralarında ismi henüz belirlenemeyen bir kişi köprü korkuluklarına tırmandı. Sürücüler intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi görüp durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen müzakereci polis intihar girişimde bulunan kişiyi ikna etmeye çalışıyor.
Denizden de sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi önlem aldı. İntihar girişimi nedeniyle Avrupa'dan Anadolu yakasına  geçmek isteyen sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Cuma gününün de etkisi ile Anadolu yakasına geçişlerde trafik durma noktasına geldi.

Görüntü Dökümü
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-İntihar etmek isteyen kişiden detay görüntü
-FSM Köprüsünde detay görüntü
-Polis ekiplerinin ikna etme çabaları
-Deniz polisi sahil güvenlik ve kıyı emniyetinden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar 
 

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