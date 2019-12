İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

E-devlet sayesinde bulduğu kişinin babası olduğu kesinleşti

İZMİR'de oturan ve annesinin kendisine babasının asker olduğunu, yıllar önce çatışmada hayatını kaybettiğini söylediği Kenan Bintaş (53), e-devlet sistemindeki 'alt soy-üst soy sorgulama' hizmetinde baba tarafından kimseye rastlamayınca şüpheye düştü. Bintaş'ın ısrarı üzerine annesi, babasının Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan emekli öğretmen İbrahim Fazlıoğulları olduğunu söylemesi üzerine açtığı babalık davası sonuçlandı. DNA sonuçlarının pozitif çıkması üzerine mahkeme, Fazlıoğulları'nın, Bintaş'ın babası olduğuna hükmetti.

60'lı yıllarda, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi yakınlarındaki kuru temizlemecide çalışan G.B. (74), fakültede eğitim gören İbrahim Fazlıoğulları ile ilişki yaşamaya başladı. Çift bir süre sonra ayrılınca, G.B. Almanya'da işçi olarak çalışmak için başvuru yaptı. G.B., Almanya'ya gitmek için prosedür gereği kendisine yapılan tetkiklerde, hamile olduğunu öğrendi ve durumu Fazlıoğulları'na söyledi. İddiaya göre, Fazlıoğulları bu durumla ilgilenmedi. Karnının şişmeye başlaması üzerine ailesinin tepkisinden çekinen G.B., İzmir'e yerleşti. Bir süre sonra doğum yapan G.B., bebeğine 'Kenan' ismini verdi ve kendi nüfusuna kaydettirdi. Nüfus kayıt işlemleri sırasında da oğlunun nüfusundaki 'baba adı' kısmına Mithat Bintaş yazdırdı ve ona da soy ismini babasından aldığını söyledi. Anne G.B., "Baban askerdi ve çatışmada öldü. Seni hiç istememişti, sevmiyordu ve ben de bu yüzden tüm fotoğraflarını yaktım" diyerek büyüttüğü oğlu Kenan Bintaş'a, yıllarca gerçeği söylemekten çekindi.

E-DEVLET SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Kenan Bintaş, 2018'in Şubat ayında e- devlet sisteminden başlatılan 'alt soy-üst soy sorgulama' hizmetinden faydalandı. Bintaş, burada yaptığı sorgulamada, Bintaş soyismi haricinde kimseye rastlayamayınca şüpheye düştü ve durumu annesine söyledi. Annesinden kaçamak cevaplar alan Kenan Bintaş, şüpheleri artınca nüfusa kayıtlı olduğu Balıkesir'in Karesi ilçesindeki kırsal Tatlıpınar Mahallesi'nde 'Mithat' ismindeki babası hakkında araştırma yaptı. Burada da babasının izine rastlayamayan Bintaş, eve gelip annesinden doğruyu söylemesini istedi. Israrları üzerine annesi, durumu anlattı. Anne G.B., oğluna, babasının İbrahim Fazlıoğulları adında emekli bir öğretmen olduğunu söyledi. Bunun üzerine Kenan Bintaş, babasıyla yüzleşmek için tekrar Balıkesir'e gitti. Ayvalık ilçesinde izine rastladığı İbrahim Fazlıoğulları ile sahil kenarında konuştu. Ancak Fazlıoğulları, iddiaya göre Kenan Bintaş'a, "Seni resmi olarak kütüğüme alamam. Benim bir ailem ve 2 çocuğum, kurulmuş bir düzenim var. Kullandığım arabayı sana vereyim, bir tane de daire alayım. Sana ancak maddi olarak yardım edebilirim ama kütüğüme alamam" dedi.

'G.B.'Yİ TANIMIYORUM'

Bunun üzerine Bintaş, avukat Varol Turbay aracılığıyla Fazlıoğulları'na, 10 Mayıs 2018'de, İzmir 12'nci Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. Mahkemeye ifade veren İbrahim Fazlıoğulları, "Ben bu adamı ve G.B.'yi hiç tanımıyorum ve hayatımda da daha önce hiç görmedim. Hakkımdaki iddialar da tamamen gerçek dışıdır" dedi.

BABALIK KARARI VERİLDİ

Mahkeme, önce Bintaş ile Fazlıoğulları arasında, ardından da annesi arasında DNA karşılaştırılması yapılmasını istedi. Bunun üzerine Adli Tıp Kurumu aracılığıyla yapılan testler, yüzde 99.99 pozitif çıktı. Açılan davanın son duruşmasında, mahkeme gelen DNA raporlarını gerekçe göstererek Fazlıoğulları'nın, Bintaş'ın babası olduğuna hükmetti. Bintaş, babalık davası için mahkemeye başvurduğu dönemde, İzmir 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de 'babalığın benimsenmemesi' nedeniyle, babasız geçirdiği her yıl için 10 bin TL olmak üzere 530 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Şimdi, bu davanın sonucu bekleniyor.

Zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) öğretim üyeleri yaptıkları çalışma ile deniz canlıları ve balıkçıların korkulu rüyası balon balığının dişinden, insan diş protezinde kullanılacak dolgu ve kaplama malzemesi elde etti.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, doktora öğrencisi Servet Ahmet Doğdu, Türk ve dünya denizlerinde ekonomik değeri olmayan ve deniz canlıları için de tehlike sinyalleri veren balon balıkları üzerine araştırma çalışması başlattı. Prof. Dr. Turan, balon balıklarının son yıllarda Türkiye denizlerinde yaygın olarak görüldüğünü ve bu durumun Türk ekonomisine büyük kayıplar verdiğini söyledi. İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, balon balıklarının türleri üzerinde yaptıkları araştırma çalışmaları içerisinde balon balığının çok sağlam ve keskin dişlerinin, diş sağlığında da kullanılabileceğini gördüklerini söyledi.

ÇÜRÜK İNSAN DİŞİNE DOLGU

Balon balıkları üzerinde yaptıkları çalışmalarla ekonomik değer katmaya ve insanlığın hizmetinde kullanılabilirliğine yönelik çalışma yürüttüklerini kaydeden Prof. Dr. Turan, ağız ve diş sağlığı sektöründe balon balıklarının dişlerinden faydalanabileceğinin anlaşıldığını söyledi. Turan, "Balon balıklarının dişi çok sert. En sert dişlerden birine sahipler. Biz de 'bundan ne yapabiliriz?' diye düşündük. Dolgu malzemesi ve kaplama diş yapılabilecek diş malzemesi ürettik. Bununla ilgili patent başvurusunu da yaptık ve kabul edildi. Çürük bir insan dişi alarak, temizleyip balon balığının dişinden elde etiğimiz dolgu malzemesi ile dolguladık. İnsan dişi ile balon balığının dişini birleştirerek tedavi ettik" ifadelerini kullandı.

40 odalı mağara ev, 2 milyon 750 bin TL'ye sahibini bekliyor

Nevşehir'de 40 odalı, 800 metrekarelik mağara ev, 2 milyon 750 bin TL'den satışa çıkarıldı. Tamamen doğal olan eve 2 milyon TL teklif verildi, ancak satılmadı.

Nevşehir'in kaya ev ve mağaralarıyla ünlü Ürgüp ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde satışa çıkarılan mağara ev, ilgi gördü. Popüler bir emlak sitesinden '2 milyon 750 bin TL'ye satılık kaya ev' başlığıyla yayımlanan ilanda 5 katlı olduğu belirtilen kaya evin, 800 metrekare alana kurulu olduğu kaydedildi. Tamamen doğal evin 40 odası bulunduğu aktarıldı. Evin geçmişte Rumlar ve Ermeniler tarafından kullanıldığı belirtilen ilanda, odaların kapısının ise oyma yuvarlak taşlardan yapıldığı kaydedildi. Dev taşların itilerek girişin kapatıldığı, odaların dışarıdan gelecek tehditlere karşı korunduğu da vurgulandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde faaliyet gösteren Elit Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Enver Öz, tüf kayalara oyulu kaya evin imar planının bulunduğunu söyledi. Mağara evde bundan sonraki süreçte de bir dizi tadilat işlemlerinin de yapılabilmesinin mümkün olduğunu söyleyen Öz, bu amaçlı olarak doğal dokuya zarar vermeyecek şekilde hazırlanacak projenin Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığı'na sunulabileceğini ve projenin kabul görmesinin ardından da istenilen şekilde mağara evin dizayn edilebileceğini kaydetti. Öz, bölgeye has tüf kayalara oyulu mağara evin içerisinde pekmez kaynatma alanı, yemek salonu, özel olarak oyulu saklanma yerleri ile ahır ve mahzenlerin de yer aldığını ifade etti.

Mağara evin satışa çıkarılmasının ardından, satın alınması için çok sayıda alıcı tarafından aranmasına karşın en son fiyat olarak 2 milyon TL fiyat verildiğini ancak 2 milyon 750 bin TL olarak belirlenen satış fiyatında ise herhangi bir indirime gitmeyi düşünmediklerini söyleyen gayrimenkul yatırım danışmanı Öz, " Bu alanın satışı için bizi telefonla arayıp 2 milyon TL teklifi yapanlar oldu, araç takası yapanlar oldu. Ancak bu alan mirasçı olduğu için bu rakamın altına kesinlikle inmeyeceğiz. Çünkü bu alan değerine değer katacak bir konuma sahip. Rumlar tarafından kullanılan devasa tüf kayalara oyulu ve kemer sistemli odalara da sahip bu yerleşim alanının yaklaşık bin yıllık olduğunu da söyleyebilirim" dedi.

Emniyet müdüründen kadına şiddet mektubu

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın kadına karşı işlenen suçların önlenmesi için yazdığı mektup, polisler tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, kadına karşı işlenen suçların önünde geçmek için çalışma başlattı. Ekipler, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından yazılan mektupları sokak sokak gezip vatandaşlara dağıttı. Aktaş'ın 'Bizlere emek vererek bugüne getiren annelerimizin, ablalarımızın, kız kardeşlerimizin ve eşlerimizin değeri her zaman bilinmelidir. Hiçbir şiddet zorluğu kolaylaştırmaz, bilakis zorlaştırır. Kadına karşı işlenen her türlü şiddet bir suçtur' yazan mektubu alan vatandaşlar, uygulamanın farkındalık yaratacağını belirterek teşekkür etti.

Mektupların kent genelinde dağıtılacağı bildirildi.

Serebral palsi hastası oğlu okusun diye her zorluğa katlanıyor

İZMİR'de doğuştan serebral palsi hastası olan oğlu Çağlayan Utku Çelik'in (15) okuması için her sabah onunla okula giden, tüm gün okulda bekledikten sonra yine birlikte eve dönen anne Özlem Çelik (38), "İlkokul ve ortaokulda oğlumu kucağımda okula götürüyordum. Şimdi boyu uzadı, kilosu arttı diye akülü araba kullanıyoruz. Çağlayan çok azimli bir çocuk. Bütün hayatımızı ona adadık. Tek amacım okuması" dedi.

İzmir'in Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi'nde oturan Özlem Çelik ile özel güvenlik görevlisi Yücel Çelik'in (38) tek çocukları Çağlayan Utku Çelik, serebral palsi hastası olarak doğdu. Doğduktan sonra 9 gün kuvözde kalan Çağlayan Utku Çelik'in yürümesi, ellerini ve ayaklarını rahatlıkla kullanabilmesi için zamanlarının büyük bölümünü hastane ile fizik tedavi merkezlerinde geçiren Özlem ve Yücel Çelik çifti, oğulları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Ömer Zeybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10-A sınıfında okuyan, yürümekte ve destek olmadan ayakta durmakta zorlanan Çağlayan Utku Çelik'i, ilkokul ve ortaokul zamanlarında kucağında okula götüren anne Özlem Çelik, oğlunun okuması için aynı fedakarlıkla çabalıyor. Akranlarının çok sevdiği Çelik, azmiyle diğer öğrencilere de örnek oluyor. Özlem Yücel, "Oğlum doğduğunda 3 yaşına kadar oturamadı, konuşamadı, emeklemedi. Biz fizik tedavi, yüzme ile onun ilerlemesini sağladık. Ana sınıfında sandalyeye bile oturamıyordu. Önü kapalı güvenli bir sandalyede ancak oturtabiliyoruz. İlkokul ikinci sınıfa kadar böyle devam etti. Tüm zorluklara rağmen okumayı çok kabuk öğrendi. Ama konuşmada sorun vardı. Söylediklerinin yarısı anlaşılıyor, yarısı anlaşılmıyordu. Hastanede gördüğü tedavilerle daha iyi oldu" dedi.

'HAYATIMI ONA ADADIM'

Oğlunu hiç bir zaman yalnız başına bırakmadığını ifade eden Özlem Çelik, "Yaz aylarını hep hastanelerde geçirdik. 3 kez ameliyat oldu. Şimdi lisede. Zaman zaman denge problemi yaşıyor. Merdivenlerden inip çıkarken arkadaşları yardım ediyor. Sabah onunla birlikte okula gelip, akşam da birlikte çıkıyoruz. Mutluyum. Umarım okur ve bir meslek sahibi olur" diye konuştu. Çağlayan Utku Çelik'in 2 yıldır akülü araba kullandığını anlatan anne Özlem Çelik, şunları söyledi:

"Daha önce hiç akülü araba kullanmıyordu. Ben ilkokul ve ortaokulda Çağlayan'ı kucağımda okula getirip götürdüm. Şimdi büyüdü ve boyu uzadığı için kucağıma almakta zorlanıyorum. Ev ve okul arasındaki mesafeden dolayı da akülü araç kullanıyoruz. Zaman zaman sorun yaşıyoruz. Hava soğuk oluyor, soğuktan kasıldığı zamanlar oluyor. Yağmurlu havalarda sıkıntı oluyor, bazen okula gelmekte zorlanıyoruz. Otobüsler de dolu geliyor, sıkıntı oluyor."

Oğlunun okumasını ve bir meslek sahibi olmasını çok istediğini ifade eden anne Çelik, "Yeter ki oğlum okusun. Onun için her zorluğa katlanırım. Tek amacım onun okuyup bir yerlere gelmesi. Bugün ben varım ama belki yarın ben olmayacağım. Devamlı bana bağlı kalmasın. Kendi işinin sahibi olsun. Ben hayatımı ona adadım. O dersteyken ben de okulda onu bekliyorum. Ben çok mutluyum. Azimli bir çocuk, yeter ki o okumaktan vazgeçmesin. Hiçbir zaman onun hayata küsmesini istemiyorum. Beni de suçlu görmesin ama kendisi de mutlu olsun ve bir yerlere gelsin" dedi.

============================

Sıfır cip aldı, 5 aydır sorunları ile uğraşıyor

SAMSUN’da diş teknisyeni Cevdet Akdoğan'ın (52), 5 ay önce 168 bin lira vererek satın aldığı sıfır kilometre cip, üst üste çıkardığı arızalar nedeniyle başına dert oldu. Tamir ve servise gidip gelmek zorunda kaldığını belirttiği aracı üreten firma hakkında suç duyurusunda bulunan Akdoğan, "Sıfır araçla 5 kez yolda kaldım. Korkuyorum, tiksindim artık bu araçtan. Arkadaşlarım arasında da alay konusu oldumö dedi.

Kentte yaşayan diş teknisyeni Cevdet Akdoğan, 25 Temmuz'da yetkili bir bayiden sıfır kilometre cip satın aldı. Akdoğan, bir süre sonra, arıza uyarısı lambası yanan aracıyla yolda kaldı, durumu firmanın yol yardım departmanına iletti. Yolda kalan cip, çekiciyle servise götürülüp, onarıldı. Kısa süre sonra arazının yeniden oluşmasıyla tekrar yolda kalan Akdoğan, servis görevlilerin sorunu tespit edemediğini ve arızayı gideremediğini iddia etti. Defalarca aynı şikâyetle servise gidip gelen Akdoğan, sonuç alamayınca, aracı üreten firma hakkında suç duyurusunda bulundu.

'HEVES ETTİK ALDIK, KEŞKE ALMASAYDIK'

168 bin lira vererek satın aldığı sıfır kilometre cipin, üst üste çıkardığı arızalar nedeniyle başına dert olduğunu, arkadaşları arasında da alay konusu olduğunu belirten Akdoğan, sıfır araç aldığına pişman olduğunu söyledi. Aracı aldıktan bir gün sonra arıza lambasının yandığını belirten Akdoğan, "Aracın 2 bin devrini geçmediğini ve bakacaklarını söylediler. Daha sonra ‘yazılım atıldı’ deyip aracı bana verdiler. Aracı aldım, yolda ilerlerken yine aynı arızayı verdi. Sürekli aynı sorunlarla uğraştım. Araç, bir hafta serviste kaldı. ‘Sorun çözüldü, artık bir şey olmaz, yazılım attık’ dediler. Aracı aldım, yine yolda kaldım. Bu araçla 5 kez yolda kaldım, arabaya binmeye korkuyorum, tiksindim artık bu araçtan. Arkadaşlarım arasında da alay konusu oldum. Bir dünya para verdim, paramla rezil oldum. Bir yere giderken, sürekli korkarak gidiyorum, çok rezillik yaşadım. 2011 model bir aracım vardı, o aracımı mumla arıyorum. Heves ettik, böyle bir araba aldık, keşke almasaydık. Çok mağdurumö diye konuştu.

DAVA SÜRECİ BAŞLATILDI

Akdoğan’ın avukatı Şüheda Yılmaz da, konuyu yargıya taşıdıklarını söyleyerek, “Firmanın Samsun bayisine bir ihtar çektik. 15 günlük bir süre verdik ancak tarafımıza herhangi bir geri dönüş olmadı. Alternatif çözüm uyuşmazlıkları kapsamında dava süreçlerini başlattık. Şu anda arabuluculuk sürecindeyiz" dedi.

'DENETİM YAPILMASI ŞART'

Tüketiciyi Koruma Derneği Samsun Şube Sekreteri Avukat Erhan Çankaya da, bu tür araç satışlarında meblağ yüksek olduğu için vatandaşların, haklarını sadece mahkeme aracılığıyla arayabildiğini kaydederek, "Vatandaşlar bu konuda artık bilgili, haklarını hakem heyetlerinde veya mahkemelerde arayabiliyor. Hakem heyetlerine yapılan başvurularda çok hızlı sonuç alınıyor. Ancak yargıda olay bir yıl belki daha fazla sürebiliyor. Mağdur Akdoğan, durumu yargıya taşıdı ve aslında sonuç belli; bu kadar açık ayıplarda firmaların, konuyu yargıya taşıyabilecek cesareti bulmasının önüne geçilmeli. Denetim yapılması şartö ifadelerinde bulundu.

Tendürek Dağı'nda eksi 35 derecede vatan savunması

Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasında bulunan İran sınırındaki Tendürek Dağı'nın 2 bin 369 rakımlı Şamya Taşı üs bölgesinde görevli jandarma komando birlikleri, eksi 35 derece soğukta vatan savunması yapıyor. Tendürek'ten püsküren lavların oluşturduğu siyah kaya örtüsü nedeniyle hareketliliğin zor izlendiği bölgede, son teknoloji silahlar ve termal kameralarla donatılan komandolar, teröristlere nefes aldırmıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yurt dışında 'Pençe', yurt içinde 'Kıran' ile PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Operasyonların yanı sıra, PKK mensuplarının İran'ın sınırındaki kamplardan ülkeye geçişlerini engellemek için de Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasındaki 3 bin 584 rakımlı Tendürek Dağı'nda hakim tepelere 7 üs bölgesi kuruldu. Bu üs bölgelerden biri olan 2 bin 369 rakımlı Şamya Taşı üs bölgesinde son teknolojik silah ve ASELSAN'ın geliştirdiği termal kameralarla İran sınırında kuş uçurtulmuyor.

EKSİ 35 DERECE SOĞUKTA VATAN NÖBETİ

Türkiye'de 9 Ocak 1990'dan bu yana, eksi 46 derece ile en düşük sıcaklık olan ve bugünlerde hava sıcaklığının geceleri eksi 35'e düştüğü Tendürek'te 2018 yılında kurulan üs bölgelerden biri olan Şamya Taşı'nda, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Komando Birlikleri, sarp kayalıklar, derin vadiler ve yüksek tepelerle çevrili yanar dağa rağmen görevini sürdürüyor. Mehmetçiğin zor kış koşullarında görev yaptığı bölgeyi ilk kez Demirören Haber Ajansı () ekibi görüntüledi.

TERÖR SALDIRILARINA KARŞI ZIRHLI KULELER KURULDU

Aktif yanardağların püskürttüğü lavlarla oluşan siyah kaya örtüsü nedeniyle hareketliliğin zor şartlarda izlenebildiği Tendürek'te görev yapan Çaldıran JÖH Komando Taburundaki birlikleri, artık teröristlere nefes aldırmıyor. Geçmiş yıllarla sık sık terör saldırılarının yaşandığı bölgede, olası saldırılara karşı artık zırhlı kuleler bulunuyor. Kulelerde ise ASELSAN'ın geliştirdiği gece ve gündüz görüşlü son teknoloji termal kameralar yer alıyor.

2 YILDIR, BÖLGEDE ŞEHİT VERİLMEDİ, 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Üs bölgesinde 2 yıldır kullanılan son teknoloji silahlarla birlikte tek bir şehit bile verilmezken, 12 terörist de etkisiz hale getirildi. Zırhlı kulenin yanı sıra, bölgede üzerine son teknoloji termal kameraların monte edildiği 'ejder' isimli zırhlı araçlar da bulunuyor. Kule ve 'ejder' isimli zırhlı araca monte edilen termal kameralar ve keskin göz kameralarıyla da 7/24 gözetleme yapan komando birlikleri, tespit ettikleri terör hedeflerini hava harekatı desteğiyle ağır silahlarla ateş altına alıyor.

KARAYOLUNDA BETON BARİYERLE ÖNLEM

Tendürek Dağı'nda bulunan Çadıran ile Doğubeyazıt ilçeleri arasıdaki Uluslararası karayolunda, 21 Temmuz 2018'de, teröristlerce 2 TIR'ın ateşe verilmesinden sonra, JÖH Komando Birlikleri, bombalı araç saldırısı ve tekrar araçların ateşe verilmesine karşı tedbir için karayoluna yüksekliği 3 metreyi bulan beton bloklar yerleştirdi. Blokların yerleştirildiği noktalarda, içinde 'keskin göz' termal kamera bulunan mayına dayanıklı 'Kirpi' araçlarıyla görev yapılıyor. Termal kameralarla gözetleme yapan mehmetçik, şüpheli gördükleri araçları kontrol ediyor. Yapılan uygulamadan sonra, bölgede herhangi bir araç kundaklama olayının da yaşanmadığı bildirildi.

Ayrıca, Tendürek Dağı çevresinde kurulan 7 üs bölgesinde, askerlerin barındığı yatakhane ile yemekhaneler de oldukça konforlu. Yemeklerini üs bölgesinde kendileri yapan askerler, temiz bir ortamda yemeklerini yiyip, dinleniyor.

'SON TERÖRİSTE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Şamya Taşı üs bölgesinin Tim Komutanlığını yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cüneyt Yıldız, kurulan son teknoloji üs bölgelerle teröristlere büyük darbeler vurulduğunu söyledi. Yıldız, "Bizler Çadıran Jandarma Tabur Komutanlığı olarak, bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyet gösterdiği Tendürek Dağı'nın sıfır noktasında görev yapmaktayız. Bulunduğumu yer Şamya Taşı tepe üzerine konuşlandırılmış, Şamya üs bölgesidir. Bizler üstün fiziki kondisyon ve güç şartlar altında mücadele etme azmi kazandırılmış seçkin personeller olarak 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Buradaki tek amacımız halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

'KAR-KIŞ YOK, TERÖRLE MÜCADELE VAR'

Jandarma Astsubay Üstçavuş Yıldız, "Benim ve silah arkadaşlarımın bizi izleyen halkımıza bir mesajı var. Soğuk yok. Al bayrağımızın sıcaklığı var. Yorgunluk yok. Azim ve kararlılık var. Vazgeçmek yok. Halkımızın duası var. Kar-kış yok. Terörle mücadele var" diye konuştu.

Gemi kablolara zarar verdi; Marmara Adası dünden beri elektriksiz

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda, denizin dibinde bulunan elektrik iletim kablolarının, buradan geçen bir geminin zarar vermesi sonucunda arızalanması nedeniyle dün saat 15.00'ten bu yana elektrik kesintisi yaşanıyor. Sorunun çözülmesi amacıyla ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda dün saat 15.00 sıralarında Narlı'dan, Marmara Adası'na denizin dibinden giden elektrik kablolarında, bölgeden geçen bir geminin zarar vermesi neticesinde arıza meydana geldi. Bunun üzerine bölgede faaliyet gösteren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve belediye ekipleri, kabloların tamiri için çalışmalara başladı. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ekipler zor anlar yaşarken, çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Konuyla ilgili Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, “Hizmet bölgemizde yer alan Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda yaşanan elektrik kesintisi bir geminin deniz altı kablolarına zarar vermesi ile meydana gelmiştir. Bunun üzerine bölgede kablo test aracı ve cihazlarla yapılan taramada karadan 6 bin 800 metre civarı uzaklıkta patlak olduğu ekiplerimizce tespit edilmiştir. Deniz altı hatlarda arıza giderme çalışmalarının aralıksız sürüyor ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle arızaya müdahale noktasında ekiplerimiz zorlanıyor. Bu sürede Marmara Adası'nda jeneratör kurma çalışmaları da başlamıştırö ifadelerine yer verildi.

Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle Erdek-Marmara-Avşa feribot seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

İzmir'de karla mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde bu sabah başlayan ve kısa sürede şiddeti artan kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte bu sabah başlayıp, etkisi artan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açma ve tuzlama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında, yolda kalan kişiler de kurtarıldı. Kentin çeşitli bölgelerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, Karabağlar'ın Kavacık Mahallesi Hava Radar yolu, Kemalpaşa- Spil yolu, Kemalpaşa'nın Bayramlı Mahallesi, Bornova'nın Kayadibi ve Beşyol mahalleleri, Tire Yamandere, Büyükkemerdere ve Dibekçiler mahalleleri, Kiraz'ın Cevizli, Ahmetler, Umurlu ve Ören mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ta yılbaşının gözdesi 'Hobbit evleri'

Sivas Belediyesi'nce Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evlerine benzeyen yamaç evleri, farklı bir yılbaşı geçirmek isteyenlerin adresi oldu.

Sivas'ta, John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson'ın sinema filmi olarak çektiği 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek inşa adilen yamaç evleri ilgi görüyor. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo dahil 1 artı 1 olarak inşa edilen apart otel hizmeti veren evlere meraklıları yoğun ilgi gösteriyor. Hobbit evleri yılbaşında da meraklıların gözdesi oldu. Doğayla iç içe ve huzurlu bir yılbaşı geçirmek isteyenler, rezervasyonları doldurdu. Hizmette bulunan 23 evin tamamı yılbaşı için ayırtıldı. Yılbaşında Hobbit Köyü'nde misafirler için canlı müzik ve havai fişek gösterisi düzenlenecek.

'YILBAŞINDA İLGİ BÜYÜK'

Hobbit evlerin işletmecisi Ramazan İlbaşı, yılbaşında tam doluluk ile hizmet vereceklerini belirterek, "Şu anda evlerimizin hepsi dolu. Müşterilerimizin çoğu çevre illerimiz olan Tokat, Kayseri, Amasya ve Yozgat'tan geliyor. Hobbit evleri Türkiye'de tek olması nedeniyle burada her şey güzel geçiyor. Toplamda şu an 23 tane Hobbit evimiz var. Hepsi aktif durumda. Yılbaşında buraya ilgi büyük. Kutlamalarda canlı müzik ve havai fişek gösterisi var. İnsanlar burayı doğal olması nedeniyle tercih ediyor. Müşterilerimizin hepsi çok memnun. Hatta ileri bir tarihe tekrar rezervasyon yaptırıyorlar. Biz de müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz" dedi.

