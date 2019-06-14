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İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine yapılan saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu ileri sürdü. Umman Körfezi'nde iki gemiye yönelik saldırılara dair ABD'den peş peşe yapılan ve...

İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
 İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine yapılan saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Umman Körfezi'nde iki gemiye yönelik saldırılara dair ABD'den peş peşe yapılan ve İran'ı hedef gösteren açıklamaların ardından bir açıklama da İngiltere'den geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yapılan incelemede İran Devrim Muhafızları’nın 13 Haziran’da iki tankere saldırdığı sonucuna neredeyse kesin olasılıkla varıldığı; başka bir devlet veya devlet dışı aktörün sorumlu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, son zamanlarda İran'ın petrol tankerlerine yönelik saldırılarına örneklerin bulunduğu belirtilerek; 12 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre (Fujairah) kenti limanı açıklarındaki saldırılar hatırlatılarak, bunun da ardında İran'ın olduğu iddia edildi.

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