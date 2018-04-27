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İNGİLİZCE ÖĞRETMENİN ÖLÜMÜ: POLİS OLAN ESKİ EŞİ TUTUKLANDI

  Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL İngilizce öğretmeni İmran Kandemir'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili yütürülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan polis memuru eski eşi Burak T., yeniden gözaltına...

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİN ÖLÜMÜ: POLİS OLAN ESKİ EŞİ TUTUKLANDI

 

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL
İngilizce öğretmeni İmran Kandemir'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili yütürülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan polis memuru eski eşi Burak T., yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Burak T., tutuklandı. 
İstanbul Bahçelievler Şehit Erhan Bulut Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olan 27 yaşındaki İmran Kandemir, boşandığı polis eşi Burak T.’nin evinde tabancayla göğsünden vurularak ölü bulunmuştu. Olayla ilgili polis memuru Burak T., gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol talebiyle serbest bırakılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından önceki gün yeniden gözaltına alınan Burak T., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Burak T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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