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İNCE'NİN MALTEPE MİTİNGİNDE YAĞMUR SÜRPRİZİ

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ - Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ- / İstanbul CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimi öncesinde düzenlenen son mitingi için Maltepe Miting alanında toplanmalar sürüyor. İstanbul'un çeşitli...

İNCE'NİN MALTEPE MİTİNGİNDE YAĞMUR SÜRPRİZİ

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ - Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ- / İstanbul
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimi öncesinde düzenlenen son mitingi için Maltepe Miting alanında toplanmalar sürüyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinden deniz ve karayolu ile miting alanına gelenler, arama noktalarından sonra içeri alınıyor. Mitinge gelenlerin Türk bayrakları ile Atatürk ve Muharrem İnce'nin fotoğraflarını taşıdıkları görüldü. Farklı takım formaları giyerek alana gelenler dikkat çekiyor. Miting nedeni ile Maltepe Sahil yolu kısmen trafiğe kapalı durumda. Öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur nedeniyle alana gelenler ıslanmaktan kurtulamadı. Hazırlıklı gelenler şemsiyelerini açarken bazıları ise pankart ve afişlerin altına sığındı.

Görüntü Dökümü
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-Maltepe sahil yolu
-Mitinge katılanlar
-Formalarla gelenler
-Vapurla gelenler 
-Arama noktaları 
-Gürsel Tekin'in mitinge gelmesi
-Yağmurun çiselemesi
-Parkta oturanların şemsiyeli görüntüleri
-Naylonlarla yağmurdan korunmaya çalışanlar
-Yağmurdan korunmak için parkta Muharrem İnce'nin afişinin çadır gibi kullanılması görüntüsü
-Alanda ıslananların görüntüsü

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