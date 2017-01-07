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İnanılmaz iddia... ABD’liler Afrin’de teröristleri eğitiyor

Terör örgütü PKK'ya ait Afrin kampında ABD’li askerlerin teröristlere eğitim verdiği, terör örgütü üyelerinden özel bir polis gücü kurdurduğu iddiaları ortaya atıldı. Bu iddiaların kanıtı olarak ise kampta çekildiği ileri sürülen fotoğraflar yayınlandı.

İnanılmaz iddia... ABD’liler Afrin’de teröristleri eğitiyor
 Terör örgütü PKK'ya ait Afrin kampında ABD’li askerlerin teröristlere eğitim verdiği, terör örgütü üyelerinden özel bir polis gücü kurdurduğu iddiaları ortaya atıldı. Bu iddiaların kanıtı olarak ise kampta çekildiği ileri sürülen fotoğraflar yayınlandı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk bugün köşesinde çok önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. Öztürk yazısında, ABD'li askerlerin PKK'nın Afrin kampında terör örgütü üyelerine eğitim verdiğini, özel bir polis kuvveti kurdurduğunu yazdı.

Öztürk'ün yazısında söz konusu olaya dair bilgiler şöyle aktarıldı:

Hatay ve Kilis'in sınır komşusu olan Suriye'nin Afrin bölgesinde bölücü örgüt PKK adına ‘terör akademisi' kurulduğu, birçok ülkeden gelen teröristlerin bu kampta eğitildiği güvenlik güçleri tarafından belirlendi. ABD'lilerin de bunda etkili oldukları bildirildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'A VERİLEN RAPOR

Örgütün Irak sınırlarındaki Kandil'de bulunan üst düzey elebaşlarının her birinin farklı bölgelere gönderildikleri tespit edildi. Örgütün, Suriye'de güç haline gelmek için çok sayıda terörist yetiştirmeyi planladığı, bunun için yabancı ülkelerden de önemli ölçüde destek aldığı anlaşıldı.


İstihbarat birimleri tarafından Başbakan Yıldırım'a sunulan raporda, geçen yıl PKK'ya verilen silahlarla ‘modern bir ordu' kurulabileceği bilgisi de yer aldı. PKK'nın, sözde kantonlara inen hafif ve ağır silahlar ile birlikte, önemli miktarda cephaneyi Münbiç-El Bab-Afrin hattına naklettiği gelen bilgiler arasında.

Silah eğitiminin de ABD'liler tarafından “hızlandırılmış kısa dönem kurslar” biçiminde verildiği anlaşıldı. PKK'ya verilen silahlar arasında uçaksavarlar, Dockalar, Kalaşnikof, Zagros, Dragunov ve G- 3 otomatik piyade tüfekleri yer alıyor.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Suriye Medya Ofisi, Suriye'de oluşturulan sözde Polis Özel Kuvvetleri Birimleri'nin (HAT) fotoğraflarını yayımladı.

Dernek Başkanı Güngör Yavuzaslan “ABD sadece silah ve mühimmat desteği değil PKK'ya savaş eğitimi de veriyor. Sözde kantonlarında bu unsurlar işbaşında” dedi.
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