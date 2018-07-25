İmar Barışı'nı duyan yaylalarda kaçak yapıya başladı

TÜRKİYE genelinde başlatılan 'İmar Barışı' ile Doğu Karadeniz'de kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladığı ortaya çıktı. Jandarma, milli parklar ve belediye ekiplerinin tutanak tuttuğu kaçak yapılar için bölge valilikleri harekete geçti. Valiliklerin yayınladığı bildiride, İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığına yer verildi, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağını duyuruldu. Ancak uyarılara rağmen bölgede hemen her yaylalarda kaçak yapı inşaatları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder’i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane illerinin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçmişti. Trabzon'da 1750, Giresun'da 1700, Rize'de 350, Gümüşhane'de ise 306 olmak üzere toplam 4 bin 106 kaçak yapı için yıkım kararları alınan bölgede ilk yıkımlar Uzungöl Tabiat Parkı'nı da bünyesinde bulunduran Trabzon'un Çaykara ilçesinde gerçekleştirildi. Ancak yıkımlar yaylacılardan gelen tepkiler üzerine durduruldu.

'İMAR BARIŞI' UYGULAMASI GELDİ

Türkiye genelinde getirilen İmar Barışı uygulaması, Doğu Karadeniz'de yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi. Ayder Yaylası ve Uzungöl Turizm Merkezi başta olmak üzere yaylalardaki kaçak yapı sahipleri İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başvuru yapmaya başladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile e-devlet üzerinden başvuru yapan yaylacılar, Yapı Kayıt Belgesi almayı bekliyor. Uygulama yapıları için yıkım kararı alınan yaylacıları sevindirdi.

KAÇAK YAPI FURYASI BAŞLADI

İmar Barışı ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladığı ortaya çıktı. Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Müdürlüğü ve belediye ekipleri kaçak inşaatlarla ile ilgili tutanaklar tutmaya başladı. Doğu Karadeniz'de neredeyse tüm yaylalarda inşaat sesleri arasında kaçak yapılar yükseliyor.

Yaylada ev inşaatına başlayan Mustafa Kuyumcu, "İmar Barışı uygulamasından haberim yok. Ben yazları yaylaya çıkıyorum. Burada yeni bir ev yapmaya başladım. Herhangi bir izin almadım. Projesini kendim çizdim, uyguluyorum" dedi.

Celal Kaçalin de dededen kalma yayla evi için İmar Barışı uygulamasına başvuru da bulunduğunu belirterek "Yaylalarımızı, doğamızı korumamız lazım. 4 yıldır yaylada yaşıyorum. Burada insana doktor gerekmez" dedi.

Yaylasına gezmeye gelen Bayram Kus ise insanların doğanın değerini taktir edemediğini belirterek "Herkes bencilce bir yer kapmaya çalışıyor. Bir araya gelerek ortak istişare sonucu sistemli bir yapılaşma yok. Yaylanın içinde dolaştığım zaman insanın ruhunu cendereye alan yapılar var" diyerek yaylalardaki yapılaşmayı eleştirdi.

VALİLİKLER VATANDAŞLARI UYARDI

Kaçak yapılarla ilgili bölge valilikleri harekete geçti, vatandaşları uyarıcı bildiri yayınladı. İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı vurgulanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"İmar Barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsamakta olup, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri gereğince işlem tesis edilmesi yasal bir zorunluluktur. Ayrıca Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 26.05.2015 tarih ve E.2014/4-806 K.2015/167 sayılı kararı ile ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptırarak imar kirliliğine neden olan kişi hakkındaki Türk Ceza Kanunun 184/1' inci maddesine göre bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verileceği ve fail hakkında Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 231. maddesinde düzenlenen "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" karar verilmeyeceğine hükmedilmiş olup 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan veya yapımına devam edilen ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi'nin verilmeyeceğinin bilinmesi, bu yapılar için gerekli işlemlerin yapılması ve cezai yaptırımların titizlikle uygulanması, bu kapsamda imar denetiminin ilgili yerel yönetimlerle birlikte sürekli olarak etkin bir şekilde yürütülmelidir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone ile yayla görüntüleri

Kaçak yapılardan detaylar

En yapan Mustafa Kuyumcu ile röp.

İmar Barışına başvuran Celal Kaçalin ile röp.

Yaylaya tatile gelen Bayram Kus ile röp.

Drone ile bölgeden yayla detayları

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER TRABZON-

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