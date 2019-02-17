İMAMOĞLU ZEYTİNBURNU'NDA SEÇİM ÇALIŞMALARINA KATILDI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL()

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu'ndaki seçim çalışmaları kapsamında bir takım ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu gezisine, kendisine sosyal medya hesapları üzerinden ulaşıp, "Artık gelin daaaa" şeklinde çağrı yapan Abdülsamet Şentürk adlı esnafın dükkanını ziyaret ederek başladı. Abdülsamet Şentürk ve babası İsmail Şentürk ile kısa bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, daha sonra Sümer Mahallesi'ndeki semt pazarına geçti.

"ÜRETİM ARTINCA FİYATLAR DÜŞMÜŞ OLACAK"

İmamoğlu, ilk olarak gazetecilerin hayat pahalılığı üzerine sordukları soruları yanıtladı. İmamoğlu, soruları, "Siz, esnafa ya da pazarcıya suçlu gözüyle bakarak ya da geçici bir takım çözümlerle gıda erişimin savunamazsınız. Bu sadece 10-20 gün giden bir yöntem olur. Biz tam tersine kalıcı ve ülkeye mesaj veren çok değerli işler yapacağız. Bu süreç zaten hem üretimi, kaliteyi artıracak. Üretim artınca zaten fiyatlar düşmüş olacak. Türkiye'nin temel sorunu tarımda üretim yok. Biz, tam tersine kalıcı ve ülkeye mesaj veren çok değerli işler yapacağız. Bu süreç zaten hem üretimi, kaliteyi artıracak. Üretim artınca zaten fiyatlar düşmüş olacak" şeklinde yanıtladı.



"45 DAKİKA GEÇ CENAZE NAMAZI KILDIK"

İmamoğlu, bir gazetecinin, Kartal'daki bina faciasında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenlerinde CHP'den tek bir kişinin olduğu yönündeki iddialarla ilgili soruna ise "Yani insanların alnına mı bakıyorlar. Ben cenazedeydim, Sayın Hamzaçebi cenazedeydi, genel başkan yardımcımız cenazedeydi. Milletvekilimiz Turan Aydoğan cenazedeydi. Dolayısıyla daha çok isim sayabilirim ama tek bir CHP'li vardı demek hoş değil. Ama şunu biliyorum. O cenazede tam 45 dakika geç namaz kıldık. Niye kıldığımızın cevabını versinler" yanıtını verdi.



SEMT PAZARINDA ESNAF VE VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ

Ardından pazar turuna çıkan İmamoğlu, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Adem Balyemez adındaki balıkçının, "Baba, hoş geldin baba. Kurtuluş sende baba. Baba, sen bizi kurtar. Seni seviyoruz baba" şeklinde bağırıp, İmamoğlu'na sarıldı. Bebek arabalarıyla pazara gelen annelerle özel olarak ilgilenen İmamoğlu, annelere yönelik projeleriyle ilgili bilgiler verdi.

İmamoğlu, pazar turunun ardından, Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde açılan seçim koordinasyon merkezinin açılışında, İstanbul'un deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm hakkında kısa bir konuşma yaptı.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun esnaf ziyareti

-İmamoğlu'nun gazetecilerin sorularını yanıtlaması

-İmamoğlu'nun pazarı gezmesi

-İmamoğlu'nun seçim koordinasyon merkezi açılışında konuşması

