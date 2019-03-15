İMAMOĞLU: YENİ ZELANDA'DAKİ CANLARIMIZ İÇİN DUA EDİYORUZ

Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL,()

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz Yenimahalle'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Yenimahalle'de bulunan seçim irtibat bürosunu açan İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu yerel seçim çalışmaları kapsamda Beykoz Yenimahalle'de bulunan esnafları ziyaret etti. Seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştiren İmamoğlu'na vatandaşlarla selamlaştı. Cadde üzerindeki esnafları ziyaret eden İmamoğlu, yolda gördüğü çocuklar ile ilgilendi. Bir araba üzerinde kendisini bekleyen 6 yaşlarındaki çocuğa, “Günaydın. Aslan bu aslan" diyerek, ellerinden öpen İmamoğlu, kameralara poz verdi. Yolda kendisini çeviren Sivaslı olduğunu söyleyen bir gazi ile sohbet eden İmamoğlu, gaziyi 18 Mart'ta Adalar'da gerçekleştirecekleri Çanakkale Zaferi anmasına davet etti.

"İSTANBUL'DA ENGELLİ ÇOCUKLAR ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"

21 yaşında down sendromlu bir oğlu olduğunu belirten ve "Meslek okullarına gittiğimde çocuğumun diplomasını soruyorlar. Ben bu çocuğa nereden satın alacağım diplomayı. Okuma yazmayı sökemedi, bilmiyor. Şu an evde ve bir faaliyeti yok" diyen kadına cevap veren İmamoğlu, "Beylikdüzü'nde 40 atölyeli bir okul inşa ettik, orada down sendromlu çocuklara eğitimler veriliyor. İstanbul'da da bu iş önceliğimiz olacak" şeklinde konuştu.

Yenimahallede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışını yapan İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırıları ile ilgili konuştu. İmamoğlu "Yeni Zelanda kötü bir olay olmuş, camiye bir saldırı oldu ve onlarca insan hayatını kaybetti. Oradaki bu canlarımız için dua ediyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ekrem İmamoğlu'nun parti aracından inmesi ve halkla selamlaşması

-Yol üzerindeki esnaflara uğraması

-Bir gazi ile konuşması

-Seçim irtibat bürosunun açılışı ve buradaki konuşması

