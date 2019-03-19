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İMAMOĞLU: TOZKOPARAN'IN KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNUNU ÇÖZECEĞİM

Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Harun UYANIK / İSTANBUL() CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Güngören Tozkoparan'da miting düzenledi. Ekrem İmamoğlu, bugün Bayrampaşa'da sürdürdüğü seçim çalışmalarını...

İMAMOĞLU: TOZKOPARAN'IN KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNUNU ÇÖZECEĞİM

Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Harun UYANIK / İSTANBUL()
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Güngören Tozkoparan'da miting düzenledi.
Ekrem İmamoğlu, bugün Bayrampaşa'da sürdürdüğü seçim çalışmalarını Güngören'de tamamladı. İmamoğlu Tozkoparan Mahallesi'nde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Tozkoparan'ın kentsel dönüşüm sorununu çözeceklerini belirterek, “Ben buraya geleceğim, Tozkoparan'ın dönüşüm sorununu konuşacağım. Ben sizin beyninizi bulandırmaya, sulandırmaya, sizi aldatmaya gelmedim. Ben size samimi olmaya, çözüm bulmaya ve vatandaşın arasında bir siyaset yapma, belediye başkanlığı yapmaya geldim. Buradaki süreci çok iyi biliyorum, riskli alan ilan edilmesinden plan sürecine, burada 3 mahallede de ciddi emek veren derneklerin olduğunu biliyorum. Onların sayesinde burada plan iptalleri oldu ve vatandaşın sürecine sahip çıkıldığını da biliyorum. O mücadele eden arkadaşlara teşekkür ederim. Ben şimdi size kentsel dönüşüm ile ilgili felsefemi kelime kelime anlatacağım. Bir sizinle konuşmadan sizi yok sayarak asla kentsel dönüşümle ilgili bir planlama yapmayacağız. Ben Tozkoparan'da yaşayan insanlarıma yine bu güzel mahallede mesken yapmak zorundayım. Başka yere gidemezsiniz." dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Ekrem İmamoğlu'nun halkı selamlaması
-Ekrem İmamoğlu'nun Tozkoparan'daki mitingi
-Detaylar


 

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