İmamoğlu'nu tehdit eden kişi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun e-posta adresine 27 Mart'ta “Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm” yazılı mesaj gönderen Tuna G., İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

Tuna G. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Sorgusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e-posta adresine tehdit içeren yazıyı kendisinin gönderdiğini kabul eden şüpheli Tuna G., “İlgili mailleri ben gönderdim. Herhangi bir pişmanlığım yoktur” dedi.

“KAÇMA ŞÜPHESİ VAR”

Hakimlik, şüpheli Tuna G'yi “tehdit” suçundan tutukladı.