İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İronik cevap!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda bulunan Maltepe Sahil Spor Tesisi’ndeki yenileme çalışmalarını tamamladı. Tenis kortlarındaki dönüşüm faaliyetleri kapsamında, kortların üzeri ve çevresi tamamen kapatıldı. Zeminin genişletilerek yenilendiği tesiste, ulusal ve uluslararası müsabakaların izlenebilmesi için 1056 kişilik bir tribün yapıldı. Bu eklemeyle birlikte kortlar, her türlü hava koşulunda yılın 365 günü kullanılabilir duruma getirildi. Her hava koşulunda İstanbullulara tenis oynama imkanı veren tesis, pandemi kısıtlamaları nedeniyle hizmetlerine kısa süre devam edebildi. Yeniden sporseverleri ağırlamaya başlayan İBB Maltepe Sahil Spor Tesisi'ndeki çalışmalar kapsamında, merkezde bulunan beş tenis kortundan dördü, daha nitelikli hale gelmesi için bakıma alındı. Havanın açık olduğu günlerde sporcuların antrenman yaptığı, tenise ilgi duyanların eğitim aldığı kortlarda yürütülen çalışmalar, halkın bu alanları daha yoğun ve verimli kullanması için geliştirildi. Tesisteki en önemli yenilik ise dört kortun üzerinin ve çevresinin kapatılması oldu. Kortlar; 11 metre yüksekliğe, 90 metre uzunluğa ve 37 metre genişliğe sahip, "balon" olarak da bilinen çift katmanlı hava destekli “pinömatik sistem” yöntemiyle kapatıldı. Maltepe’ye, dört korttaki müsabakaları aynı anda izleme olanağı sağlayan önlü-arkalı 856 kişilik koltuk ve 200 kişilik balkon kapasitesi bulunan bir de tribün kazandırıldı.

“HİZMETİ KONUŞUNCA, HEYECAN DUYUYORUM”

Yenilenen tesisler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla açıldı. Açılış töreninde İmamoğlu’na; Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve Spor A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur eşlik etti. İstanbul'un spor olanaklarını maksimum seviyeye çıkartmak istediklerini vurgulayan İmamoğlu, farklı ilçelerde, farklı tesislerin üretimi için çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Hizmet konusunun kendileri için öncelik olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Tabii hizmeti konuşunca, heyecan duyuyorum. Çok heyecan duyuyorum. Dün, bir park açtık. Bugün buradayız. Yarın başka bir faaliyetimizi duyuracağız halka dönük, esnafımıza dönük. Esnafımıza, müthiş bir ‘Halk Bakkal’ projemizin tanıtımını yapacağız. Bugünlerde, -belki farkındasınızdır- yani özellikle görüyorsunuzdur, bildiğiniz gibi, beni halkımız takip ediyor. Bundan da memnuniyet duyuyorum. Bu şehrin en küçük hemşerisinden, yani bir çocuğumuzdan en deneyimlisine kadar takip ediyor. Ama beni en fazla ne memnun ediyor? Açıkçası; beni Sayın Cumhurbaşkanı’nın takip etmesi mutlu ediyor. İcraatlarımızı ve bizi takip etmeyi çok seviyor. Bundan da gerçekten çok mutlu oluyorum. Şunu da hissediyorum: İçten içe sempati duyduğunun da farkındayım. Bu sempatisini de çok beğeni ile karşılıyorum. Hatta bir hayranlık duygusunun oluştuğunu hissediyorum. Aklından çıkmıyor. Biraz da sanki imreniyor gibi. Yani imrenerek izlediğinin de farkındayım. Vardır ya; çok imrenirsen tırnaklarını yer gibi izlersin, sanki beni öyle izliyor Ankara’dan. Ne mutlu bana. Bundan mutluyum. Gerçekten sıkı bir takipçimiz olduğunu düşünüyorum. Bazen bedava süt dağıtıyoruz; onu anlatıyor. Metroları yapıyoruz, on tane metroyu harekete geçiriyoruz; dayanamıyor onu anlatıyor. Gerçekten ilgisine teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bir düşünürse, bir gün İstanbul turunu onla yapmak isterim. Yani şu İstanbul’u bir gezdirmek, ona, bilmediği hatta bazen yanlış anlatılan icraatlarımızı bizzat yerinde anlatmak isterim. İsterse halı sahada bir maç bile yaparız kendisiyle. Tenis de oynarız. Bu keyifli geziye kendilerini davet ediyorum. İlgisini lütfen kaybetmesin. İmrenerek izlemeye devam etsin. Bu yönüyle esas olarak hoşuma giden halkımızın bu sıkı takibi. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü sizlerle üretiyoruz, sizin paranızı, sizin bütçenizi, kuruşuna kadar bu şehrin hayrına, bu şehrin en güzel işlerine, bu şehrin geleceğine, bu şehre asla zarar vermeden zarar veren unsurları da bertaraf ederek hizmet etmeye devam edeceğiz.”

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından, İBB Yaz Spor Okuları’nda eğitim görecek çocuklardan oluşan takımlar, gösteri maçı yaptı. Tesisin açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da burada yanıtladı. İmamoğlu’nun sorulara yanıtları şöyle oldu:

CUMHURBAŞKANI’NA İSTANBUL DAVETİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silahtarağa’da düzenlediğiniz temel atmama töreninizi baz alarak, Riva’dan, Küçükçekmece derelerinin kirliliğinden bahsederek, “Her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine bu ülkeyi terk etmeyeceğiz” dedi. Bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?

“Az önce de söyledim; imreniyor, gıpta ediyor. Bizi, iyi takip ediyor. Bundan mutlu oluyorum. Açıkçası bu mutluluğundan herhalde bazen ne söyleyeceklerini şaşırıyorlar. Yanlış bilgiler de var; uyaralım. Davet ediyorum; gelsin, gezelim. Yaptıklarımızı gösterelim, yapacaklarımızı burada anlatalım, yerinde gösterelim. Bize mutluluk verir. Ama yanlışlarını düzeltelim. Yani biz biyolojik arıtmaya ‘hayır’ dedik, ihaleyi iptal ettik falan değil. Biz, biyolojik arıtmanın yapılacağı yere, biçimine karşı geldik ve Silahtarağa’yı kurtardık. Eyüpsultanlılar, Kağıthaneliler; o güzelim Silahtarağa’da 250 bin metrekare, o kadar önemsenen Haliç kıyısında, binlerce ağacın yok olacağı projeyi oradan kaldırdık. Bunun gibi, örneğin yıllardır ihmal edilmiş Şile’yi biz temizliyoruz; yıllardır ihmal edilmiş Beykoz’dan Boğaz’a yapılan atıkları biz bağlıyoruz sisteme. Yüzlerce noktasında İstanbul’daki su baskınlarını biz ortadan kaldırıyoruz. Belki, geçmişteki arkadaşlarının yapamadıklarını, ihmal ettiklerini biz yapınca böyle bir psikolojiye bürünüyorlar. İnsan heyecanlanınca böyle tırnağını yiyerek gıptayla izler; biraz öyle izlendiğimi hissediyorum. Bundan da mutluluk duyuyorum. Dediğim gibi; davetimiz büyüktür. Buyursunlar, gelsinler.

“MİLLET AÇSA SİZ DOYURUN’ YERİNE, ‘BİRLİKTE ÇÖZELİM’ DEMELİYDİ”

- Erdoğan’ın bir açıklaması oldu muhalefete yönelik, “Millet açsa, onları da siz doyurun” şeklinde açıklaması oldu…

“Bu talihsiz bir açıklama. Yani, ‘millet açsa’ diye bir tarif olmaz. Milletimiz aç, sıkıntısı var. Ama şöyle denseydi daha iyi olurdu: ‘Gelin bu sorunu hep beraber çözelim. Gelin bu soruna hep beraber katkı sunun, milletin işsizliğine, aşı olmayan hanelerin bu sorununa hep beraber çözüm bulalım.” Bu, çok kıymetli bir söz olurdu. Bu şekilde söylenmesi talihsizlik. Ama, dün Genel Başkan’ımın da ifade ettiği gibi; biz, CHP’li belediyeler olarak gerçekten muazzam işler yaptık. Bu zor günlerde, sadece İstanbul’da milyarlarca lira ile vatandaşımızın yanında olduk. Bunları son faaliyet raporunda da rakam rakam açıkladım. Onun için, iyi ki bu dönemde biz vardık. İyi ki bu dönemde, vatandaşın yanında olan belediyeler vardı. Olmaya da devam edeceğiz. Ama bundan sonra, bu tür sorunların çözümü, ‘Açsa, siz doyurun’ değil, ‘Gelin bu sorunu hep beraber çözüm bulalım’ anlayışıdır. Zaten biz onu temsil ediyoruz.

“VATANDAŞIN VATANDAŞA YARDIMINA TAHAMMÜL EDEMEDİLER”

- Bir yardım kampanyanız vardı, hesaplara bloke konulmuştu…

“Bir vatandaşın, başka bir vatandaşa yardım eli uzatmasına dahi bloke kondu bu ülkede. Bu talihsizlik. O paralar, bir yıldır bloke edilmiş şekilde hesapta duruyor. 5 milyona yakın bizim, Ankara’nın ve diğerler belediyelerin var. Buna bile tahammül edemeyen bir anlayışın dile geliş biçimi herhalde bu. “ATILACAK TEMELİN KANALLA İLGİSİ YOK”

- Dün Kanal İstanbul ile ilgili bir tarih açıklandı. İlk köprünün temeli 26 Haziran’da atılıyor. Temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?

“Temel atma töreni diye bir şey yok. Şu anda yapılmak istenen; bir abur cubur işle, henüz izni alınmamış, doğru dürüst kurumlarla yazışma yapılmamış bir biçimde bir başlangıç yapılmaya çalışılıyor. Arkadaşlarımla süreci tahlil ediyoruz. İstanbul’un her metrekaresinden bizim haberlerimiz var. Şu anda araştırma içinde olduğumuz, araziler üzerinde yapılan bazı uygunsuz ve hukuka uygun olmayan işlemlerin içerisinde bulunuyorlar. Yapılan ve söylenen temel atma işi, aslında bir yol yapımı. Kanal ile uzaktan yakında ilgisi yok. Ancak onun bile bile yapılma biçimi uygunsuz, hukuksuz. Süreci analiz ediyoruz. Belki de birkaç gün içerisinde bu anlamda yerinden, nasıl hukuksuz, usulsüz işlemler yapıldığını vatandaşlarımla paylaşacağım. Takip ediyoruz. Bu şehrin teminatı olmaya, bu şehrin koruyucusu olmaya 16 milyon adına söz vermiştim. O tutarlılıkla sonuna kadar, bütün cesaret, mücadele ve azmimizle devam edeceğiz. Tek bir vatandaşımız dahi şüphe duymasın.