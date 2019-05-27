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İMAMOĞLU'NDAN CELAL BAYAR'IN KIZI NİLÜFER GÜRSOY'A ZİYARET 

Gökhan ÇELİK / İSTANBUL, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'ncü Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar'ın 98 yaşındaki kızı Nilüfer Gürsoy'u, Kadıköy Çiftehavuzlar'daki evinde...

İMAMOĞLU'NDAN CELAL BAYAR'IN KIZI NİLÜFER GÜRSOY'A ZİYARET 

Gökhan ÇELİK / İSTANBUL,
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'ncü Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar'ın 98 yaşındaki kızı Nilüfer Gürsoy'u, Kadıköy Çiftehavuzlar'daki evinde ziyaret etti. 
Aile fertleriyle tanışan İmamoğlu, Gürsoy ile bir süre  sohbet etti. Gürsoy, İmamoğlu'nun, "Siyasi partiler, yarın var olmak istiyorsa bu süreci tüm demokrasi kurallarına uygun atlatmaları lazım" sözlerine, "Partiler memleket için. Memleket parti için değil" yanıtını verdi. İmamoğlu'nun Gürsoy'a yanıtı, "Çok güzel söylediniz. Memleket parti için değil. Bunu kullanacağım meydanlarda" oldu. 
İmamoğlu ve Gürsoy Ailesi sohbetin sonunda anı fotoğrafı çektirdi. Gürsoy'un komşuları ve mahalleliler, İmamoğlu'nu evin önünde bekledi. İmamoğlu, vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi. 

Görüntü dökümü
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-Gürsoy ve İmamoğlu'nun sohbeti
-Genel ve detay görüntüler


 

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