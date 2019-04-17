İMAMOĞLU İBB ÖNÜNDE BEKLEYEN VATANDAŞLARA SESLENDİ 

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Ümit UZUN - İdris TİFTİKÇİ - Hüseyin COŞKUN - Onur MERİÇ - Murat SOLAK - Harun UYANIK / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından, İBB binası önünde toplananlara hitap etti.

"BİRBİRİMİZE GÜLÜMSEYECEĞİZ"

Ekrem İmamoğlu, "Barıştan, demokrasiden, bu şehrin ve bu ülkenin değerlerinden vazgeçmedik. Bu güzel şehrin ve bu güzel ülkenin kurucu değerlerinden vazgeçmedik. Cumhuriyetten vazgeçmedik. Bu millete olan inancımızdan vazgeçmedik. Mustafa Kemal Atatürk'ten vazgeçmedik. Ben Allah'a şükrediyorum. Çünkü bana dünyanın en güzel şehrini, bu şehrin insanlarıyla yönetme şansını bana tanıdı. Bu lütuf benim boynumun borcu, sorumluluğumdur. Ben kendimi bu şehrin bebeklerine, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, insanlarına adayacağım. Hepinize söz veriyorum. Sokaklarda, meydanlarda hep anlattık. Birbirimize gülümseyeceğiz. Birbirimize selam vereceğiz. Artık ötekisi yok. Berikisi yok. Artık kıyıda, köşede kalanı yok. Artık kaymak tabakası, varoşu yok. Bu şehrin nimetlerini ganimet yapmak yok. Bu şehrin nimetlerini paylaşmak var. Bu şehrin güzelliklerini paylaşmak var. Bu şehrin mazlumu olmayacak. Haksızlığa, hukuksuzluğa nasıl boyun eğmediysek görevim süresince nerede, nasıl olursam olayım, kimsenin hakkını yemedim. Kimseye de hakkınızı yedirmeyeceğim." dedi.

"BEN HERKESE HİZMET EDECEĞİM"

Ekrem İmamoğlu, "Değerlerimiz, inancımız, ahlakımız, vicdanımız var. Küskünlüklerinizi, kırgınlıklarınızı bir kenara koyun. Artık iyi düşünceyle bu şehrin insanlarını kucaklayan anlayışa hep birlikte sahip olalım. Kimsenin üşümesine, aç kalmasına fırsat tanımayalım. Sokağınızda bu güne kadar sizi kutuplaştıran, ayrıştıran hangi unsurlar varsa ve ayrı düşmüşseniz, selam borcunuz olduğunu düşündüğünüz birisi varsa lütfen sizden rica ediyorum bugün buradan ayrıldıktan sonra gidin onun alini sıkın. Ona benim kucak dolusu sevgilerimi iletin. Esas olan bu şehre hizmet. Esas olan bu millete hizmet. Esas olan bu dünyaya hizmet. Biz bunun dışında kendine, kişiye, partilere, ona, buna hizmeti reddediyoruz. Biz bu ülke insanına ve bu şehrin insanına hizmet etmeye geliyoruz. Ben herkese hizmet edeceğim. CHP'lilere, İYİ Partililere, AK Partililere, MHP'lilere, HDP'lilere, Saadet Partililere hizmet edeceğim. Benim insanım bu ülke için herkes teminat olacak. Bu şehir için herkes teminat olacak." diye konuştu.

"BEN SİZİN YOL ARKADAŞINIZ OLMAYA GELDİM"

"Ben de sizden bir söz istiyorum." diyen İmamoğlu, "Ben bir gün hata yapabilirim. Eksiğim olabilir. Ayağım tökezleyip, yere düşebilirim. Benim elimden tutup, 16 milyon insan olarak ayağa kaldırmaya var mısınız? Ben sizin yol arkadaşınız olmaya geldim. Bu süreçte, 17 günde özellikle sürecin sağduyulu bir şekilde, teminat altında olması için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Özellikle çuvalların başında bekleyen demokrasi bekçilerine teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımda olan partime ve genel başkanıma teşekkür ediyorum. Yanımda her zaman dimdik duran ittifak ortağımız İYİ Parti'ye ve çok kıymetli genel başkanlarına teşekkür ediyorum. Bu şehrin oy versin, vermesin bütün yaşayanlarına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"SİZLERİ BOŞ İŞLERLE MEŞGUL ETMEYECEĞİZ"

Ekrem İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Çok işimiz var. Bu şehrin akılla, bilimle, sanatla, üretimle buluşturacağız. Sizleri boş işlerle meşgul etmeyeceğiz. Bu şehrin güzel işlerle buluşması için çok çalışmamız lazım. Her birinizin emeğine, birikimine, tecrübesine mutlak ihtiyacımız var. Size katılımcılık vaat ediyorum. Size şeffaflık, dünyada en demokrat belediye başkanlığını vaat ediyorum. Bugün görevi teslim aldık. Görev 16 milyon insan tarafından verildi. Yine bu şehrin insanları tarafından alınır. Biz bugün nasıl görevi teslim almışsak, günün birinde mutlaka biz de görevi bir başkasına layıkıyla teslim etmek isteriz. İhanet etmeden bu şehri koruyarak, şehrin doğasına, havasına, suyuna, tarihine, her şeyine sahip çıkacağız. Bu şehri emanet alıp, emanet edeceğiz. Benden önce bu şehre katkı sunmuş, emek vermiş kim varsa tüm belediye başkanlarına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Biz bugün itibarıyla çok çalışacağımız günlere başlayacağız.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun otobüs üzerinden vatandaşlara seslenmesi



