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İMAMOĞLU: BİZ KİMSENİN EKMEĞİNE DOKUNMAYIZ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERLERİ VAR

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL () Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Eminönü Meydanı'nda miting düzenledi. Ekrem İmamoğlu buradaki konuşmasında, “Bugün ben Kapalıçarşı'daydım,...

İMAMOĞLU: BİZ KİMSENİN EKMEĞİNE DOKUNMAYIZ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERLERİ VAR

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Eminönü Meydanı'nda miting düzenledi.
Ekrem İmamoğlu buradaki konuşmasında, “Bugün ben Kapalıçarşı'daydım, Mahmutpaşa'daydım, tamamını gezdiğimde 'turist sayısı açısından hiç bu kadar dibe vurmamıştık' diyorlar. Turizm açısından bu kadar önemli olan Yarımada'nın şekillenmesi, tarihi unsurların korunması, turizmin geliştirilmesi. Aynı zamanda burada yaşayan insanların standartlarının yükseltilmesi, bütüncül bir mesele, insanı odağına koyan ve tarihi ile beraber Fatih'i zenginleştiren bir süreç. Biz turizm mastır planıyla Sarayburnu'nu ve bu tarihi Yarımada'nın her noktasını Haliç'i aynı zamanda insanların denize erişilebilirliğini en üst seviyede planlamış ve önceliğinde bunu başarabilen bir yönetim anlayışıyla sürece 'bismillah' diyeceğiz inşallah hiç kuşkunuz olmasın" dedi.
 
“BİZ KİMSENİN EKMEĞİNE DOKUNMAYIZ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERLERİ VAR"
İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti: 
Hazır Fatih'teyiz Saraçhane de burada, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarına buradan mesaj veriyorum. Duyanlar duymayanlara söylesin, her birinin alın terinin yanındayım. İstanbul Büyükşehir Belediye çalışanları emekleriyle orada var olanlar bizim insanımız kardeşim, biz kimsenin ekmeğine dokunmayız. Başımızın üstünde yerleri var. Biz onları geçmişten daha iyi hale getirir süreci ona göre planlar, emeklerinin karşılığını veririz, hiç kuşku duymasınlar.

Görüntü Dökümü:
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-İmamoğlu'nun konuşması
-Genel ve Detaylar


 

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