İMAMOĞLU: BİRİLERİ SOKAKLARA İNEMEYECEK AMA BİZ SOKAKLARDA OLACAĞIZ



Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,()

Çekmeköy'de esnafı ziyaret eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecini başlattıklarını söyleyerek, "Biz seçim sürecini başlattık. Birileri sokaklara inemeyecek ama biz sokaklarda olacağız. Sokaklarda gezeceğiz. Seçmenle buluşacağız" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turuna Çekmeköy'de devam etti. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti. İmamoğlu'na ziyaretleri sırasında CHP Çekmeköy Belediye Başkan adayı Seyfettin Yıldırım da eşlik etti.

“MÜNAKAŞAYA GİRMEK YOK"

Madenler Meydanı'nda kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "Biz seçim sürecini başlattık. Birileri sokaklara inemeyecek ama biz sokaklarda olacağız. Sokaklarda gezeceğiz. Seçmenle buluşacağız. Seçmenle buluşurken bir kaç prensibimiz var. Seçmenle mutlaka güzel sohbet edeceğiz. Kim olduğuna bakmadan mutlaka seçmeni dinleyeceğiz. Seçmene nutuk atar, akıl verir tarzda bir sohbet istemiyoruz. Seçmeni anlamadan, seçmene hiç bir şey anlatamazsınız. Özellikle kadınlardan özel ricam; lütfen önce seçmeni dinleyin. Evleri ziyaret edin. Esnafı ziyaret edin. Sadece esnafın elini sıkıp geçmeyin, derdini dinleyin. Münakaşaya asla girmek yok. Asla tartışmak yok. Farklı fikirlerde farklı siyasi görüşlerde insanlar sizinle karşı karşıya gelebilir. Kışkırtabilirler, kızdırmak isteyebilirler. Derin bir nefes alın. Yetmedi bir daha derin bir nefes alın. Ondan sonra güzel güzel konuşmaya devam edin. Sabırla ve ısrarla. Umudunuzu o kadar yüksek tutun ki hiç bu kadar güzel bir başarıyı bu kadar keyifli bir biçim de yaşamadığınız bir 31 Mart'ı size yaşatacağımıza ben yürekten söz veriyorum" dedi.

"KOLTUK MERAKIM YOK"

Çekmeköy'de esnafı gezen İmamoğlu, 22 senedir mobilyacılık yapan bir esnafın dükkanına girdi. İmamoğlu burada, "Koltuk meraklısı olanlara koltuklarımız var diyorsunuz. Bizim ihtiyacımız yok ama meraklısı olanı size yollayacağız." ifadelerini kullandı.

"AŞIK EKREM"DEN İMAMOĞLU'NA ŞİİR

"Aşık Ekrem"in kendisi için yazdığı şiiri dinleyen İmamoğlu, "Enerji versin" denilerek ikram edilen fındığı, gazetecilere ve vatandaşlara dağıttı. İmamoğlu, "2 Ekrem arasında dilek tut" diyerek ilçe adayı Yıldırım'a takıldı. İmamoğlu, daha sonra esnafı ziyaret etmeye devam etti.

Görüntü dökümü:

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-İmamoğlu'nun esnafı ziyaret etmesi

-Konuşma yapması

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Fotoğraf çektirmesi

-Koltuk muhabbeti yapması

-Genel ve detaylar

