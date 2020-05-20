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İmamoğlu, Bakan Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu

İstinbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemi nedeniyle ilgili, 27 konuda soruşturma izni verilmesi üzerine, izni veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve müfettiş Arif Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÜNDEM 20.05.2020, 22:10 20.05.2020, 22:28 Murat Aydın
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İmamoğlu, Bakan Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu

İstinbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemi nedeniyle ilgili, 27 konuda soruşturma izni verilmesi üzerine, izni veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve müfettiş Arif Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu, İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak gerçekleştirdi.

İstanbullulara destek olmak üzere bağış kampanyası düzenlediği için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı'nın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin 25'i ihale, 2'si  imar olmak üzere 27 konuda soruşturma izni verdiği ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve müfettiş Arif Yıldırım hakkında suç duyurusunda da bulundu.

Suç duyurusunda, ön incelemeyi yürüten müfettiş Arif Yıldırım'ın, yalnızca İmamoğlu'nun görev yaptığı döneme odaklandığı, maddi gerçekleri ortaya çıkarmak yerine müvekkilin soruşturulmasının sağlanmasını kendisine görev edindiği belirtildi.

Suç duyurusunda “Öyle ki şüpheli; harcama ve ihale yetkilisi olmamasına rağmen müvekkilin bu yetkilere sahip olduğu şeklinde rapor düzenleyerek müvekkili sorumlu göstermiş, müvekkilin savunma yapabilmek için talep ettiği bilgi ve belgeyi müvekkille paylaşmamış, bu nedenle müvekkilin savunma hakkını elinden almıştır” denildi.

“SAHTE EVRAK DÜZENLEDİ”

Müfettişin raporunda İmamoğlu ifade vermiş gibi alıntılar yaparak sahte evrak düzenlediği kaydedilen dilekçede, “Yetki devrinde bulunduğu şeklinde bir beyanı olmadığı ve böyle bir yetki devri mümkün de olmadığı halde müvekkili hayali bir yetki devrine istinaden sorumlu göstermiş, yine görev süresi bittikten sonraki dönemde yapılan bir ihale nedeniyle müvekkili sorumlu göstermiştir” ifadesine yer verildi.

“BAKAN SOYLU DA SORUMLU”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da mülkiye müfettişi Arif Yıldırım'ın sayılan eylemlerine soruşturma izni verdiği belirtilerek “Maddi gerçeğe aykırı, sahte içerikli raporda yer alan iddiaları soruşturma iznine bağlamış olması nedeniyle sorumludur” ifadeleri kullanıldı.

Şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmasının sağlanması için haklarında kamu davası açılması talep edildi.

“EVRAKTA SAHTECİLİK, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE İFTİRA”

Suç duyurusunda özetle şunlar kaydedildi:

*Müvekkilin o dönemde mazbatasının iptal edilmesi toplumun adalet duygusunun zedelenmesine yol açmış, şüpheli tam da bu dönemde görevlendirilmiştir.

* Toplumda bu inceleme siyasi baskı aracı olarak görülmüş ve bu konuda da bir haksızlık algısı oluşmuş, ön incelemenin zamanlamasının yanında bahsedilen seçim döneminde müvekkilin rakibi olan siyasi partiden daha önce milletvekili adayı olmuş olan şüphelinin tarafsızlığı konusunda şüpheler doğmuştur.

* Resmi evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve iftira suçunun unsurları oluşmuştur. Diğer şüpheli ise İçişleri Bakanıdır ve soruşturma izinlerinden dolayı sorumludur.

* Herhangi bir hukuk devletinde, demokratik seçimlerle göreve gelmiş kişilerin kamu gücü kullanılarak siyasi baskı altına alınması, üstelik bu eylemlerin yargısal denetimden kurtulması hayal dahi edilemez.

* Ancak medeni ülkelerde olması gereken bu değerleri ülkemize çok gören, kanun önünde eşitliği ve demokratik bir toplumu zedeleyen kişilerin yargısal denetimden muaf olduklarına olan inançlarının son bulması, hiç kimsenin Cumhuriyet Başsavcılıklarından üstün olmadığına herkesin ikna olması bakımından, etkin bir şekilde yapılmasıyla işbu soruşturma ülkemizin demokrasi geleneğinde tarihi bir dönüm noktası olacağına inanmaktayız.

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin İstanbul'da 6 Mayıs günü iptal edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş Arif Yıldırım ve 20 kadar araştırmacı, Beylikdüzü Belediyesi'nde 13 Mayıs 2019 tarihinde inceleme başlatmıştı.

Müfettiş Yıldırım'ın 2015 seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı olması dikkat çekmişti. İncelemede fiilen İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı 2014-2019 dönemi mercek altına alınmıştı.

6 ay boyunca süren teftişin sonunda İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu hakkında 27 konuda soruşturma açılmasına izin vermişti.

İçişleri Bakanlığı'nın İBB Başkanı İmamoğlu hakkında verdiği soruşturma izinlerinin kaldırılması talebiyle 11 Mayıs 2020’de Danıştay'a itiraz başvurusu yapılmıştı.

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