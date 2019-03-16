İMAMOĞLU AVCILAR'DA KONUŞTU

* CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu,

"Bizleri, inancımızla test etmeye kalkıyorlar. Bir kere inanca hiç kimse girmesin, o denizde boğulurlar kardeşim"

Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER - Onur MERİÇ / İSTANBUL

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “İnsanlığın hesabı bilançosu yaradanla kul arasındadır. Araya hiç kimseyi dahil etmemiştir, bu nettir. Şurada bunu da söyleyeyim, sesim daha gür gitsin; Benim inancımı ölçecek kişi, henüz anasının karnından doğmadı kardeşim" dedi.

"MEKANLARI CENNET OLSUN"

Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Avcılar'da bulunan Gölpark'ta başladı. Burada "Rumeli ve Balkan Camiası Buluşmasına katılan İmamoğlu, açıklamalarda bulundu. Sözlerine Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenleri anarak başlayan İmamoğlu, “Dünyanın, ülkemizin, İslam dünyasında yaşanan olaydan sonra üzüntümüzü belirtmek, bu haince ve de vahşice katliamı yapan kişiyi ve arkasında hangi güç varsa herkesi kınayarak ve orada ölen Müslüman kardeşlerimizin her birisi için Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum, mekanları cennet olsun" diye konuştu. İmamoğlu, dünyada artan islamofobiye yönelik tepkisini dile getirerek, "Dünyanın sadece bizim değil, İstanbulumuzun ve Türkiyemizin değil, dünyanın barışa, huzura ihtiyacı var. Popülist tavırlar, insanları kötü yönlendiren, vahşete sevk eden birtakım anlayışlar ve bazı ülkelerin başındaki insanların özellikle islamafobi, korku dünyası yaratarak bizim insancımıza dönük yaptıkları hareketler ve hamleler hepimizi derinden etkilemektedir" şeklinde konuştu.

"BİZLERİ, İNANCIMIZLA TEST ETMEYE KALKIYORLAR"

İmamoğlu, “Allah şahit siz de şahit olun ki, en önemli şahitlerim anam da babam da bugün yanımda, en büyük şahitler odur. Allah şahit özüm neyse sözüm de o" dedi. İmamoğlu, “Bizleri, inancımızla test etmeye kalkıyorlar. Bir kere inanca hiç kimse girmesin, o denizde boğulurlar kardeşim. Bir insanın inancının nasıl bir derinlikte olduğu, test edecek, anlayacak bir tane kul göndermedi. Öyle bir kul yok, o bakımdan ana kuraldır, buna bütün peygamberler de dahildir. İnsanlığın hesabı bilançosu yaradanla kul arasındadır. Araya hiç kimseyi dahil etmemiştir, bu nettir. Şurada bunu da söyleyeyim, sesim daha gür gitsin. Benim inancımı ölçecek kişi, henüz anasının karnından doğmadı, kardeşim" diye konuştu.İmamoğlu, "18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anma gününde, bizler iyi biliyoruz ki Balkanların ta en ucundan Hicaz'a varıncaya kadar, Kafkaslar'a kadar yüzbinlerce insanın büyük mücadelesi ile, emperyalizme karşı ilk büyük direnişini gösteren dünya tarihinin değişmesine fırsat olan o güzel milletin ki en kuvvetli damarlarından biri olan Rumeli Balkan kardeşlerimizin dedeleri, nineleri o insanların mücadelesini veren o güzel insanların torunlarına, evlatlarına sen milliyetçilik üzerinden bu ülkeyi sevmek, bu vatanı sevmek üzerinden yargılayacaksın meydanlardan herkese laf yetiştireceksin, olmaz kardeşim çok net" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun vatandaşları selamlaması

-İmamoğlu'nun konuşması

-Genel ve detaylar

