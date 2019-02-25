İMAMOĞLU: ARTIK EVİNİZE SU, YÜZDE 40 DAHA UCUZ GİRECEK

Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ, İSTANBUL,() CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de Romanlar ve Çiçekçiler Derneği üyeleri ile buluştu. Konuşmasında projelerinden bahseden İmamoğlu, "Artık evinize su yüzde 40 daha ucuz girecek" dedi.



31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretleri yapan Ekrem İmamoğlu, Şişli'de Romanlar ve Çiçekçiler Derneği üyeleri ile bir araya geldi. İmamoğlu'na CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile İYİ Parti ilçe yöneticileri de eşlik etti. İmamoğlu ve beraberindekileri dernek üyeleri, yollarına gül dökerek karşıladı. Yine salona girişi sırasında da İmamoğlu'nun başından aşağıya gül döküldü. Sorun ve talepleri dinleyen İmamoğlu, bunları yerinde çözeceğine söz vererek, "Yerinde dönüşümü, İstanbul'da en iyi biz yapacağız. Kimseyi topraklarından etmeyeceğiz. En güzel şekilde evlerine buluşturacağız. Bu hem Muammer Bey'in sözü hem de bizim sözümüzdür. Dünyanın en güzel mesleğine sahipsiniz. Bu mesleğinizi hem koruyacağız, mekânsal olarak sizi destekleyeceğiz hem de bu mesleği gelecek nesillere öğretmeniz için işbirliği yapacağız. Mesleğinizin de emeğinizin de çiçek gibi yüreğinizin de yanındayız" dedi.

"ARTIK EVİNİZE SU YÜZDE 40 DAHA UCUZ GİRECEK"

"Yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Hayatı ucuzlatacağız" diyen İmamoğlu, "Suya kadar hayatı ucuzlatacağız. Artık evinize su, yüzde 40 daha ucuz girecek. Yapacağımız alt yapı çalışmaları ile 4-5 yıl içinde evinizdeki suyu doya doya içeceksiniz. Hayatı pahallılaştıran ne varsa hayatınızdan kaldıracağız" dedi.

“HİÇBİR EMEKÇİNİN İŞİNE SON VERME GİBİ BİR DERDİMİZ YOK"

Ekrem İmamoğlu, "Bütün belediyelerde, hangi partide olursa olsun. Çalışan tüm emekçi kardeşlerime sesleniyorum. İmamoğlu sözüdür. Ben bunu yaşadım. Diğer belediyeden devir aldım ve yaşadım. Hiçbir emekçinin işine son verme gibi derdimiz yok. Biz kimseye sormayız. Biz çalışanın emeğinin yanındayız. O çalışanlara teminat veriyorum. Hiçbir emekçi kardeşimin işine son vermek gibi bir şey olamaz. Onlarla hem yola devam edeceğiz hem de çok mutlu bir şekilde yola devam edeceğiz. Tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlara sesleniyorum. Benim yol arkadaşım olacaklar, hazırlık yapsınlar. Coşa coşa çalışacaklar, sosyal imkanları daha fazla olacak. Yeni iş imkanları da olacak. O imkanlardan da siz faydalanacaksınız" şeklinde konuştu.

"GELECEĞİM, SİZDEN STAJ ALACAĞIM"

Konuşmasının son bölümünde Çiçekçiler Derneği üyelerine seslenen İmamoğlu, "Ben de sizinle birlikte bir gün gül satmak istiyorum. Çünkü tatlı diliniz ve güler yüzünüz herkese gül aldırıyor. Ben herkesin oyunu istedim. Onun için herkesten oy almaya da kararlıyım. Ama siz daha beceriklisiniz. Herkese gül satıyorsunuz kardeşim. Geleceğim sizden staj alacağım. Oyumu daha çok artırmak için. Yan yana birlikte satış yapacağız" ifadelerini kullandı.



Konuşmasının ardından Romanlar ve Çiçekçiler Derneği üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, kendisini takip eden basın mensuplarına gül yaprağı atarak, "Gazetecilere de gül yaprağı attınız mı? Herkes onlara taş atıyor, gelin siz çiçek atın" dedi.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun gül yaprakları karşılanması

-İmamoğlu'nun konuşması

-Toplantıdan genel ve detay görüntüler

